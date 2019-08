A brit kormány a parlament felfüggesztését kérte a királynőtől

A parlament felfüggesztését kérte a királynőtől a brit kormány, jelentette breaking newsban a BBC. Az ülésszak felfüggesztésével megakadályozhatják, hogy a képviselők szavazáson vonhassák meg a bizalmat Boris Johnsontól és kormányától, egyben azt is, hogy a parlament bármilyen alkut próbáljon kötni Nagy-Britannia kilépéséről az EU-ból.

Boris Johnson minimális többséget élvez csak a parlamentben, azt is külső támogatással. A Konzervatív Párt belső megosztottsága miatt komoly volt az esélye, hogy valójában Johnsonnak egyáltalán nincs meg a kormányzáshoz szükséges támogatottsága a parlamentben. Hogy ez így van-e, az a parlament felfüggesztésével aligha derülhet ki.

Ahogy arra is alig marad esély, hogy a képviselők esetleg elhalasztassák a kilépés tervezett, október 31-i időpontját.

Johnson, aki a Brexit-kampány egyik arcaként 2016-ban egy olyan busszal járta az országot, aminek az oldalára méteres betűkkel hazugságot írtak, elkötelezett híve a kilépésnek, és azzal fenyeget, hogy alku nélkül is kilépteti Nagy-Britanniát az EU-ból. Ez a szakértők szerint katasztrofális következményekkel járna, elsősorban Nagy-Britanniára, ahol élelmiszer- és gyógyszerhiányt is okozhat. (Via BBC)