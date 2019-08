A műholdképek alapján úgy tűnik, hogy Észak-Korea atomrakéták indítására képes tengeralattjárón dolgozik

Ballisztikus rakéták kilövésére képes tengeralattjárót épít és talán egy tengeralattjáróról indítható rakéta tesztjét készíti elő Észak-Korea, állítják a Center for Strategic and International Studies nevű amerikai think tank szakértői kereskedelmi műholdak felvételeinek elemzése alapján. Állításuk szerint a Szinpo hajógyárról hétfőn készült felvételek megerősítik az észak-koreai állami média júliusi hírét, mely szerint Kim Dzsongun megszemlélt egy "újonnan épített tengeralattjárót".

Mint elemzésükben írják, a felvételen támogató hajók és egy olyan daru is látható, amit akár arra is használhatnak, hogy kivontassák a tengeralattjárót a rakétakísérlet helyszínére. Arról viszont a felvételek alapján nem tudtak nyilatkozni, hogy mikorra várható a rakétateszt.

Azt is írták, hogy az észak-koreai állami sajtó hangzatos állításaival szemben a rakéták fellövésére képes tengeralattjáró hadrendbe állítása inkább tűnik jövőbeni, mint azonnali veszélynek. Szerintük ugyanis még ha kész is van a tengeralattjáró, akkor is még legalább egy évig kéne tesztelni, mielőtt működőképesnek minősíthetik.

De az, hogy a hajógyár környékén az elmúlt három évben égett a kezek alatt a munka, arra lehet következtetni, hogy a rezsim közel áll hozzá, hogy újabb elemmel bővítse nukleáris csapásmérő képességét. A tengeralattjáróról indítható atomfegyver fontos biztonsági garancia az atomfegyveres rivalizálásban, ez ugyanis biztosítékot jelent arra, hogy még egy, az országot elpusztító csapás esetén is képesek ellencsapásra. (Via NBC News)