Ebben a percben remek idő van, most menjenek utcára

Jó reggelt kívánok, nagyon kellemes időnk van így, hajnal hatkor. Budapesten kellemes húsz fok van jelenleg, és a páratartalom is pont kellemes, az országban jellemzően 17-19 fokokat mérnek.

Hamar vége lesz ennek az évszaknak megfelelő, a napszakhoz mérten már talán kicsit meleg időnek. Az ország Dunától keletre eső részén már délelőtt 27-28 fokig melegszik az idő, a nyugati és az északi határszélen is 25-26 fok lesz. A napsütést csak kisebb felhőképződés zavarhatja.

Délutánra aztán újra elszabadul a pokol. Még az ország hűvösebb részein is 30 fok feletti hőmérséklet várható, a legmelegebb részeken pedig július közepét idéző 35 fokos kánikulára és szikrázó napsütésre számíthatunk.

Az előrejelzések alapján most már szinte biztosnak tűnik, hogy szeptember is kánikulával kezdődik, a jelenleg tapasztalható időjárás várhatóan egészen hétfőig kitart, lehet majd patakban izzadni az évnyitókon is.