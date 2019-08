Fenyő János gyilkosának felbujtásával is megvádolnák P. Tamást

Perújítási indítványt nyújtott be a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblához P. Tamás terjére, írja közleményében az ügyészség. Mint írják, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján P. volt a felbujtója Fenyő János meggyilkolásának.

P. Tamás a bíróságon. Az ügyészség most perújraindítást kezdeményezett, hogy az Aranykéz utcai robbantás mellett Fenyő János meggyilkolásának felbujtójaként is elítélhessék.

Vádjaik szerint P.-t Gy. Tamás ismert médiaszemélyiség kérte meg, hogy gyilkoltassa meg Fenyőt, akivel a 90-es évek közepétől üzleti vitába, hatalmi harcba és személyes ellentétbe keveredett. Fenyő Jánost 1998. február 11-én a budapesti Margit utcában, a körút sarkán lőtte agyon J. R., akit emellett a gyilkosság mellett az Aranykéz utcai, négy halálos áldozatot követelő robbantás elkövetőjeként is elítéltek.

Az Aranykéz utcai robbantás esetében a bíróság már felbujtóként elmarasztalta P. Tamást, most a perújítási indítványával az ügyészség azt szeretné elérni, hogy Fenyő János meggyilkolásának felbujtójaként is vonják felelősségre. Indoklásuk szerint erre azért van szükség, mert a jogszabályok szerint a több ember sérelmére elkövetett emberölés törvényi egység, így amennyiben a bíróság az egyik cselekményt már jogerősen elbírálta, nincs helye újabb vádemelésnek egy olyan részcselekmény miatt, amely a már elbírált bűncselekmény egységébe tartozik. Vagyis kényszerből kell újraindítani a pert, hogy most már mindékét cselekmény miatt ítéletet hozhassanak P. Tamásról.

Az ügyészség indítványáról a Fővárosi Ítélőtábla dönt majd. (Via Ügyészség)