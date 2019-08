Refluxgyógyszer helyett véletlenül hajnövesztőszert adtak spanyol gyerekeknek

Legalább 17 spanyol gyermeknél alakult ki hypertrichosis, népszerű nevén farkasember-szindróma, miután spanyol kórházakban tévedésből rossz gyógyszert adtak nekik. Elméletben mindannyiukat egy omeprazole hatóanyagú, refluxra való gyógyszerrel akarták kezelni, de tévedésből minoxodilt, egy jelek szerint kimondottan hatásos hajnövesztő szert kaptak.

A spanyol egészségügyi miniszter, Maria Luisa Carcedo szerdai tájékoztatása szerint a hibát a FarmaQuimica Sur laboratóriumban követték el, ahol véletlenül omeprazole feliratú tartályba töltötték a minoxodilt.

A hatóságok tudomása szerint egyelőre 17 gyerek érintett a kavarodásban Cantabria, Andalúzia és Valencia tartományokban.

Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a gyerekek állapota visszafordítható, amint nem kapják tovább a minoxodilt, a szer hatása elmúlik, és a kinőtt szőrzet is kihullik.

A hatóságok időközben kivonták a forgalomból a félrecímkézett gyógyszert, és átmenetileg, a vizsgálatok idejére bezárták a kavarodást okozó labort is. (Via The Guardian)