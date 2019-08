Az olimpiai bajnok tornász Simone Biles testvérét tartóztatták le a szilveszteri cleveland-i vérengzés miatt

Simone Biles négyszeres olimpiai bajnok tornász 2017. július 17-én Los Angelesben Fotó: Matt Winkelmeyer/AFP

A Reuters hírügynökség hatósági közlésre hivatkozva adott hírt arról, hogy letartóztatták Simone Biles testvérét, aki a vád szerint három embert lelőtt szilveszter éjjel Clevelandben.

A 24 éves Tevin Biles-Thomast szándékos emberölés, bántalmazás és hamis tanúzás miatt állítják bíróság elé. A vád szerint három embert lelőtt, és kettőt megsebesített.

Biles-Thomast a hinesville-i Liberty County börtönben tartják fogva Georgia államban.

Az elkövető több barátjával együtt hívatlanul állított be egy szilveszteri buliba 2018. december 31-én. Nézeteltérés támadt többek közt, ami végül lövöldözésbe fajult. Ketten, a 19 éves Delvante Johnson és a 21 éves Toshaun Banks, a helyszínen életüket vesztették, a 23 éves Devaugh Gibson a kórházban halt bele sérüléseibe.

A cleveland-i rendőrség szűkszavú közleményben jelezte, hogy Biles-Thomast azonosították tettesként.

Simone Biles a 2016-os riói olimpia sztárja volt ritmikus gimnasztikában. Összesen négy aranyat nyert, többek közt csapatban és egyéni összetettben is, és még egy bronzérmet is nyert. Összesen 14 világbajnoki aranyérme van, jelenleg is aktív, legutóbb 2018-ban Dohában diadalmaskodott.

Biles egyébként nem csak a sportszerető amerikaik körében ismert, hanem kisebb celebritás azóta, hogy 2018-ban szenvedélyes levélben írta meg, hogy őt is zaklatta Larry Nassar, az amerikai tornászválogatott és a Michigan Egyetem tornászcsapatának egykori orvosa, akit már kétszeresen tényleges életfogytig tartó fogságra, és ezen túl is 40-től 125 évig terjedő börtönbüntetésre ítélt a szövetségi bíróság gyermekpornográfiával összefüggő bűncselekmények és sorozatos zaklatásos ügyek miatt. (Reuters)