Ismét jönnek a zenék, melyek után egy kicsit minden más lesz

Ezt még ugyan nem feltétlenül érezni, de újra itt az ősz, ennek pedig nagyszerű velejárója, hogy hamarosan újra itt az UH Fest is: idén szeptember 29-e és október 6-a között lehet majd elmerülni a határfeszegető, izgalmas és nagyon szép zenék világában.

Egy pár éves szünetet nem számítva 2000 óta futó UH avagy Ultrahang fesztivál minden évben a kísérletező, határfeszegető zenék ünnepe, rengeteg műfajok közötti kalandozással, ahol a sötétebb ambient, a világ egy távoli pontjáról érkező őrült diszkó és a kevés hangból építkező, felemelő dallamok is remekül megférnek egymás mellett.

Hasonlót ígér az idei lineup is, amit itt lehet most először átböngészni. Idén hazalátogat egy különleges estre a Stockholmban élő magyar zeneszerző és komputerzenei úttörő, Ungváry Tamás, itt lesz a palesztin hiphopszíntér egyik legfontosabb alakja, Muqata'a, a kizárólag női reggaeton MC-k dalaival dolgozó brüsszeli Clara!, visszatér az iráni hagyományokat és elektronikát vegyítő Sote, kultikus szereplői érkeznek a berlini és az amszterdami klubszíntereknek, jön a francia zajrock kulcsbandája, a Sister Iodine, itt lesz az izlandi űr/horrorpopban utazó dj. flugvel og geimskip, és persze fellépnek a hazai színterek legizgalmasabb alkotói is: lemezbemutatót tart a Dorota, a nyitóesten zenél Mákó Rozi, és fellép például Gosheven és AIWA is.

Szokás szerint az UH nem egyetlen helyszínen zajlik majd, hanem estéről estére lehet kalandozni miatta a városban. Bérleteket a honlapon lehet beszerezni, és szintén az UH honlapján lehet további információkat olvasni a fellépőkről.

És akkor jöjjön a teljes lineup, ez már csak pár workshoppal és beszélgetős eseménnyel fog kiegészülni a következő pár hétben:

szeptember 29. Jurányi Ház

Hommage á Tamás Ungváry feat. Nagy Ákos, Baráth Bálint, Siklósi Kristóf & Ungváry Tamás

Lucy Railton

Mákó Rozi

szeptember 30. Három Holló

Sister Iodine

Bear Bones, Lay Low

Didi Kern & Philipp Quehenberger

október 1. Artus Stúdió

Dorota (Solar The Monk lemezbemutató)

John Bence

Papiro

Fiesta En El Vacio

október 2. Trip Hajó

Robert Curgenven & Kat McDowall: Agenesis

Alpha Maid

Gosheven

Still House Plants

október 3. RS9

dj. flugvél og geimskip

Cecilia

Kukangendai

október 3. Lärm

Errorsmith

Clara!

Cranky Bow

Siaga

október 4. Erőművház

Jessica Ekomane

MayneBolcsó

Fabio Orsi

október 4. TBA

DJ Marcelle

ODJ

Mesterházy

Lazy Calm Ragga

október 5. Francia Intézet

Saudaá Group & Lerner Júlia

október 5. Trafó

Sote: Parallel Persia feat. Arash Bolouri & Pouya Damadi

Keiji Haino & Pándi Balázs

Lea Bertucci

október 5. Három Holló