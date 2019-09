Egy 14 éves alabamai fiú agyonlőtte öt családtagját

Egy 14 éves fiú agyonlőtte öt családtagját az egyesült államokbeli Alabama államban – közölte a helyi rendőrség.

Fotó: AP

A tragédia a déli állam északi részén fekvő, alig több mint 400 fős, Elkmont nevű kisvárosban történt az éjjel, és a gyerek – akinek nevét a rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra – maga telefonált a rendőröknek, beismerve a gyilkosságot.

A fiú a kiérkező rendőröknek azt mondta: a gyilkosságnál használt 9 mm-es kézifegyvert „a közelben, az út mentén találta”. Az elkmonti seriff hivatalának tájékoztatása szerint a lakásban egy felnőtt és két gyerek holttestére találtak, két további embert pedig válságos állapotban azonnal kórházba szállítottak, de mindketten belehaltak a sérüléseikbe.

Az áldozatok a gyilkosságokat elkövető gyerek édesapja, mostohaanyja és testvérei voltak. A rendőrség az ő nevüket sem fedte fel.

Az elkmonti középiskola – ahova a 14 éves fiú jár – a honlapján közölte: az iskolába pszichológus tanácsadók érkeznek, hogy segítsenek feldolgozni a diákoknak a történteket.

Stephen Young, az elkmonti rendőrség hadnagya az NBC televízió helyi tudósítójának azt mondta: „Sokkoló, ami történt, ebben a megyében ilyesmi még nem fordult elő.”

Közben kedden a Walmart, az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb áruház-láncolata bejelentette: mindegyik üzletében beszünteti a kézifegyverek lőszereinek árusítását, Alaszkában pedig a kézifegyverek forgalmazását is. Alaszka volt az egyetlen amerikai tagállam, ahol a Walmart kézifegyvereket is árult. A nagyvállalat arra kéri a vásárlóit is, ne vigyenek fegyvert az áruházakba.

Az áruházláncolat egy hónappal ezelőtt, a texasi El Pasóban történt tömegmészárlás után már közölte, hogy a maga eszközeivel fellép a fegyvertartás ellen. El Pasóban éppen egy Walmart áruháznál kezdett lövöldözni egy ámokfutó, aki 21 embert lőtt agyon. A kifejezetten a spanyolajkú migránsok ellen fellépő elkövetőt letartóztatták, az amerikai hatóságok terrorcselekményként kezelik az ügyet. (MTI)