Elállt Bangóné elleni keresetétől a magát fideszesnek valló állampolgár

Elállt Bangóné Borbély Ildikó szocialista politikus elleni magánkereséetétől az a magát a Fidesz-KDNP támogatójának tartó állampolgár, aki személyiségi jogaiban érezte magát sértve Bangóné egy nyilatkozata miatt.

Bangóné még áprilisban, amikor éppen az volt a téma, hogy Budapestet elárasztották a patkányok, az ATV reggeli műsorában azt mondta, hogy „...sok a patkány Magyarországon. Ha már a patkánytéma felhozódott itt Budapesten. És nem csak Budapesten. (...) Mindenki úgy gondolja, ahogy akarja. Ezt meg kellene állítani, a patkányinváziót is, mert nagyon sok kárt tudnak okozni Magyarországon és okoztak is az elmúlt időszakban.”

A nyilatkozatát nem nehéz úgy érteni, hogy politikai ellenfeleiről beszélt. A feljelentő is így értékelte, ezért keresetet nyújtott be személyiségi jogai sérelme miatt. A Fővárosi Törvényszék júniusi végzésében azonban hiánypótlásra szólította fel. Magánperes eljárásról van szó, ezért kérték, hogy pontosítsa érvelését és vezesse le jogilag, hogy miben és mennyiben is ütközik szerinte jogszabályba Bangóné nyilatkozata. Kérték továbbá, hogy jelezze, szerinte Bangóné tényeket állított, vagy véleményt fogalmazott meg, illetve arra is, hogy jelölje meg, mely védett tulajdonságai miatt milyen hátrány érte.

A feljelentő ezen annyira felháborodott, hogy inkább elállt a feljelentéstől. (Via Magyar Hírlap)