Elperelné nagyobbik fiát édesanyjától L. L. Junior

Gyermekelhelyezési perbe torkollhat L. L. Junior családi tragédiája. Az énekes kisebbik, hároméves fiát szombat este halálra gázolták Zuglóban. A kisfiú a szemtanúk szerint édesanyjával kelt át egy zebrán, amikor egyszer csak kirántotta a kezét, és kiabálva elkezdett átszaladni a túloldalra. Ekkor gázolta halálra egy érkező autó.

Mivel L. L. Juniorban ezek alapján felmerült, hogy az anya is felelős lehet a tragédiáért, úgy döntött, hogy elperli tőle nagyobbik fiát. Az énekes és gyermekei anyja külön élnek, a zenész ügyvédje szerint a nyáron már meg is állapodtak a gyermekek közös felügyeletében, csak az ítélkezési szünet miatt nem véglegesítették megállapodásukat. Tájékoztatása szerint L. L. Junior most már nem is akarja érvényesíteni, helyette inkább a gyermek teljes felügyeletéért nyújt be keresetet, kizárólag láthatást akar biztosítani az anyának. (Bors via HVG)