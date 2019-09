A személyzet kiugrott az égő kirándulóhajóból, az alvó utasok közül senki sem élhette túl a kaliforniai katasztrófát

A helyi hatóságok szerint a 34 utas közül senki nem élhette túl a dél-kaliforniai hajókatasztrófát. A kirándulóhajó szombaton hajózott ki Santa Barbarából, fedélzetén hat főnyi személyzettel és 34 utassal. A kirándulók a Los Angelestől mintegy 140 kilométernyire fekvő Santa Cruz szigete felé hajóztak búvárkodni, amikor hétfőre virradó éjszaka a hajón tűz ütött ki. Az utasok aludtak, a legénység öt tagja - a kapitány és négy matróz - azonban ébren volt és a tengerbe ugrott. Egy másik hajó mentette ki őket. A legénység hatodik tagja aludt, így ő a tűzben lelte halálát.

A Santa Barbara-i tűzoltóság felvétele a Santa Cruz-szigetnél kigyulladt kirándulóhajóról. A lángok teljesen körbezárták a hajót, amiről így az alvó utasoknak esélyük se volt elmenekülniük. Fotó: MIKE ELIASON/AFP

Bill Brown, Santa Barbara megye seriffje keddi sajtókonferenciáján bejelentette, hogy a mentőegységek átmeneti időre felhagynak az áldozatok földi maradványainak felszínre hozatalával, és egyelőre a hajó stabilizálására összpontosítják erőfeszítéseiket. A hajó 20 utasának holttestét már a felszínre hozták, de sokuk földi maradványai valószínűleg az elsüllyedt hajó alá szorultak.

„Most a hajó stabilizálása a feladat, hogy aztán a mentőbúvárok biztonságosan léphessenek be a hajótestbe és megtalálják a többi áldozatot” - fejtette ki Bill Brown.

A rendőrség és az orvosszakértők DNS-minták segítségével azonosítják a felszínre hozott halottakat. Erre azért van szükség, mert a szokatlanul heves tűzben az áldozatok teljesen összeégtek. Az előzetes jelentések szerint a hajón 17 és 60 év közötti kirándulók egyaránt voltak.

Jennifer Homendy, az országos szállításbiztonsági hivatal (NTSB) munkatársa az újságíróknak elmondta: szakértők részvételével megkezdődtek a vizsgálatok a tragédia körülményeinek feltárására. Mint mondta, minden megmaradt, gyúlékony anyagot összegyűjtenek, megvizsgálják a hajó műszaki állapotát, és elemzik a tűz nyomait is. Az adatok, illetve bizonyítékok összegyűjtése előreláthatóan 6-10 napig tart majd, de a hajó addig az óceán mélyén marad.

Az egyik Los Angeles-i televízióban lejátszottak egy rövid hangfelvételt, amelyen hallható, ahogy a hajóról valaki a parti őrséget hívja, és azonnali segítséget kér. A parti őrség ügyeletese ugyan kérdezte a hajó koordinátáit, de választ már nem kapott. A rendőrség hétfő este óta hallgatja meg a túlélő személyzetet.

A The New York Times című lap információi szerint vizsgálják a kirándulóhajók működésére vonatkozó szabályok betartását is. Az előírások szerint ugyanis minden hajókabinnak rendelkeznie kell füstjelzővel és riasztó berendezéssel, valamint tűzoltókészülékkel. Ezen kívül az utastereknek legalább két, egymástól független vészkijárattal kell rendelkezniük. (MTI)