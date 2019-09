Öt éven keresztül rendszeresen verte a szüleit és mozgáskorlátozott nagyanyját egy 27 éves körömi férfi

Vádat emelt a Miskolci Járási Ügyészség egy 27 éves férfi ellen, aki 2013. júliustól 2017. december elejéig rendszeresen bántalmazta a Köröm településen vele együtt élő édesanyját és édesapját, valamint a sípcsont törése miatt 2017 augusztusában megműtött, emiatt mozgásképtelenné, majd mozgáskorlátozottá vált nagyanyját.

Az ügyészség beszámolója szerint a férfi a bántalmazásokkal esetenként 400 és 3000 forintot vett el a rokonaitól, de számos esetben nem sikerült pénzhez jutnia.

A férfi 2013 júliusától pénzszerzési cél nélkül is rendszeresen fenyegette, szidalmazta és bántalmazta szüleit és nagyanyját. Előfordult, hogy ittas állapotban az anyját többször megütötte, kezét, illetve kisujját megharapta, ököllel orrba ütötte, amikor aludt, fejen ütötte, illetve egy általa időközben mondott gyermekmondóka ritmusára rugdosta. Amikor az anyja a lakásból ki akart menni, hogy rendőri segítséget hívjon, ebben megakadályozta, egyik esetben pedig a telefonfülkéből a hajánál fogva kirángatta, és lakóhelyükig húzta. Nagyanyja karját is megharapta, az apját 2017 júniusában a lakásukon kívül is bántalmazta akként, hogy egy bolt előtti területen megrángatta, ököllel megütötte, majd a fejét a lépcsőfokba verte.



Annak ellenére, hogy évekig terrorizálta a családját, és nemcsak otthon, hanem az utcán is bántalmazta a rokonait, az ügyészség közleményéből nem derül ki, hogy bárki próbált-e bárki a családtagoknak segíteni, feljelentették-e a férfit.

Utolsó alkalommal, 2017. december elején a férfi pénzt követelve az anyját többször fejen ütötte, az asszony segítségére siető apját is megütötte egy székkel, és az ágyban fekvő nagyanyjára is rátámadt. A bántalmazás eredményeként az anyja a bal szemén sérült meg, melynek következtében maradandó fogyatékosságként a látás élessége csökkent.



A közlemény szerint bűncselekmény elhárítására, idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette, maradandó fogyatékosságot okozó könnyű testi sértés bűntette, testi sértéssel, személyi szabadság megsértésével, kényszerítéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette és garázdaság vétsége miatt emeltek vádat a letartóztatásban lévő férfi ellen.