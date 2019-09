Beperelte az osztrák hotel a német turistát, amiért megírta a Tripadvisorra, hogy a szállóban két náci rokon egyenruhás képét akasztották ki

Már csak azért is kafkaian abszurd pernek nevezhető, ami egy négycsillagos tiroli szálloda és egy vendége között folyik, mert a kuncsaftot a bírósági iratokban csak Thomas K.-nak nevezik.



Pedig ártatlanul kezdődött: tavaly augusztusban a német Thomas K. és felesége nyaralni mentek Tirolba, az osztrák alpokba, ahol egy Gerlos nevű falu egyik szállodájában vettek ki szobát.

Megérkezéskor tűnt fel nekik, hogy az előcsarnok falán, egy virágkompozíció fölött két bekeretezett fotó lóg: az egyiken egy idős úr, a másik egy fiatalember volt látható, mindketten birodalmi sasos-horogkeresztes egyenruhában.

A nyaralás vége után egy héttel az álnevet használó Thomas K. azzal a címmel írt német, illetve angol nyelvű értékelést a szálláshelyről a booking.com és a tripadvisor.com weboldalakra, hogy

„A bejáratnál egy náci nagypapa képét akasztották ki”.

A meghökkent vendég folytatta:

„Nem értettük, hogy a szálló tulajdonosai mit akarnak mondani nekünk ezekkel a képekkel. Ez az eset árulkodóan mesél arról, hogy állnak a dolgok Ausztriának ebben a szögletében. Sajnos teljesen elpárolgott a vágyunk, hogy meglátogassuk ezt a hegyvidéket.”

A hotel tulajdonosai az értékelést olvasva azzal keresték meg a két weboldalt, hogy azonnal szedjék le azt, mivel a „náci nagypapa” kifejezés perképes, hiszen a képeken látható férfiak - az egyikük az egyik hoteltulajdonos nagyapja, a másik az nagybátyja - nem nácik voltak, csak a Wehrmacht, vagyis a német hadsereg sorozott tagjai 1935 és 45 között.

A holland központú booking.com hajlandó volt eltávolítani a bejegyzést, az amerikai Tripadvisor viszont nem. A hotel tulajdonosa ezután kinyomozta a vendég valódi személyazonosságát, majd beperelte egy helyi bíróságon.

Ahol a felperes ügyvédje azzal érvelt, hogy a képek kiakasztásával a meghalt rokonokra emlékeznek, ami Ausztriának ezen a részén hagyomány. A nagybácsiról pedig ez az egyenruhás kép volt az egyetlen fotó a család birtokában. A hoteltulajdonos jogi képviselője szerint bár a Wehrmacht tényleg fontos erőszakszervezete volt a nemzetiszocialista rezsimnek, ez még nem jelenti azt, hogy az oda besorozott katonákat náciknak lehetne nevezni.

Az igazán abszurd fordulatot az hozta, amikor Thomas K. a német nemzeti levéltárban kikutatta, majd okiratokkal bizonyította a bíróság előtt, hogy a két férfi 1941-ben, illetve 43-ben belépett a náci pártba. Mármint az volt az abszurd fordulat, hogy a per ezután is folytatódott, sőt a bíróság ideiglenes intézkedésként le is szedette a tripadvisoros értékelést, arra hivatkozva, hogy az közvetetten azt sugallja, mintha a hoteltulajdonos maga is szimpatizálna a náci eszmékkel. Márpedig - mondta ki a tiroli bíróság - a hoteltulajdonos jó hírnévhez való joga előbbrevaló, mint a vendég joga a szabad vélenynyilvánításhoz.

A per tehát folytatódik, csakúgy, mint egy másik, amit K. indított Németországban amiatt, hogy a hoteltulajdonos egyik családtagja telefonon megfenyegette, hogy szedje le az értékelést. A náci nagypapa rokanainak ügyvédje azt is közölte, hogy a család időközben úgy döntött, leszedik a fotókat.

Az osztrák per lényegét csodásan foglalja össze ez az angol felirattal élvezhető, tényleg vicces videószkeccs a nácizásról:

(via Guardian)