Felmérik végre, mit gondolnak a szülők a közoktatás állapotáról

"Tanárhiány, nyelvoktatás, túlterheltség: felmérik a közoktatás állapotát a szülők" - írha szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a Szülői Hang Közösség, amely online szülői felmérést indított a közoktatás három aktuális problémájáról,

a tanárhiányról;

a nyelvoktatás minőségéről;

a diákok túlterheltségéről.

Mint írják, a szülői vélemények segíthetik felszínre hozni azokat a porblémákat, "amelyeket a kormányzat a szőnyeg alá kíván söpörni". Arra is emlékeztetnek, hogy a tanárhiány problémájáról már tavaly is készítettek felmérést. "Kiemelt jelentőségű téma ez, hiszen a tanárhiány a közoktatás alapvető működését veszélyezteti, ezért döntöttünk úgy, hogy az egy évvel ezelőtti felmérés kérdéseit ismételten feltesszük, és így pontos képet kaphatunk nemcsak az aktuális helyzetről, hanem a változások tendenciáiról is" - írták.

