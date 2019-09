Ittas vezetéssel, jogsi nélkül kapták el a rendőrök, erre odaadta a kocsit egy részeg barátjának

Szombat este a pápai rendőrök igazoltattak egy kisbusszal közlekedő, 30 éves téti férfit. Kiderült, hogy

részeg,

nincs jogosítványa,

és korábban az autóját is kivonták a forgalomból.

A férfit előállították a helyi rendőrkapitányságon, és feljelentést tettek ellene ittas járművezetés, valamint „az érvénytelen hatósági jelzéssel való közlekedés miatt”.

Csakhogy pár órával később a rendőrök megint megállították az immár rendszám nélkül közlekedő autót, amit ekkor már az eredeti sofőr egyik barátja vezetett. Neki sem volt jogosítványa, és ő is részeg volt, úgyhogy őt is előállították. Ráadásul így az első férfi ellen még járművezetés tiltott átengedése miatt is nyomozást indítottak. (police.hu)