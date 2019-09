Futball-legenda született: úgy ordított a koszovói edző, mint a fába szorult féreg

Jegyezd meg ezt a nevet: Bernard Challandes. Ő egy 68 éves svájci edző, jelenleg a koszovói válogatott szövetségi kapitánya és a világfutball egyik legszórakoztatóbb figurája, aki friss teljesítményével igazi kihívója lett egy másik legendának, Giovanni Trapattoninak.



Trapattoni remek eredményei mellett azzal lett halhatatlan, hogy a Bayern München edzőjeként bemutatta minden idők legmulatságosabb ordibálós agyleolvadását:

Challandes a mai, vagyis keddi, Anglia elleni EB-selejtező felvezető sajtótájékoztatóján érezte meg a lehetőséget a nagy dobásra. A szakember egy kérdésre válaszolva egyszer csak átalakult művésszé és előadott egy szenvedélyes szabadverset a presszingről és a gegenpresszingről. (Nem focista származású olvasóink kedvéért: a presszing a letámadást jelenti, vagyis amikor a védekező csapat a támadókra egyenként piócaként tapadva próbálja megszerezni a labdát, a gegenpresszing pedig azt a csapattaktikát, amikor egy együttes labdavesztés után nem szalad hátra, hanem azonnal presszingelni kezd.)



De mindegy is a jelentés, mert Challandes monológja nyelv- és fociismeret nélkül szinte ugyanolyan szórakoztató:

A Mester lendülete egyébként tökéletesen átragadt a koszovói válogatottra: amióta ő a szövetségi kapitány, az alapítása után gyengének tűnő válogatott veretlen, ráadásul 14 meccs óta, ami bárkitől kivételes lenne.



A monológ szövege ínyenceknek:

"It's tactical pressing. In a crazy game, it's go, return, go, go, go, go, go! It's not tactic. Perhaps it's not right. The right run. But it's only here. I will, I will, I want to win the ball. I want to disturb! Sushi! And perhaps you lose the ball and we score, because pressing or gegenpressing is not only defence, it's preparation for a goal for us. It's, for me, crazy pressing."