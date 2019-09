Japán sajnos kénytelen lesz némi radioaktív szennyezést ereszteni a Csendes-óceánba

Víztározók a fukusimai atomerőműben. Egymillió tonna szennyezett vizet tárolnak az erőmű területén, a japán környezetvédelmi miniszter szerint ennek egy részét az óceánba ereszthetik. Fotó: Lars Nicolaysen/dpa Picture-Alliance/AFP

Radioaktív vizet kénytelen közvetlenül az óceánba ereszteni a 2011-es földrengés és cunami után leolvadt fukusimai reaktorblokkot üzemeltető cég, közölte Japán környezetvédelmi minisztere. A nukleáris katasztrófa helyszínén az elmúlt nyolc és fél évben több mint egymillió tonnányi szennyezett víz gyűlt össze, megtöltve minden lehetséges tárolót.

A szennyezés ugyanis folyamatos, a talajvíz nyolc éve keveredik azzal a vízzel, amivel a leolvadt reaktormagokat hűtik. Márpedig ez erősen szennyezett, így beszennyezi a talajvizet is, amit ezért ki kell emelni, és tárolni.

A problémát fokozza, hogy egyelőre nincs módszer a trícium, a hidrogén radioaktív izotópjának eltávolítására a szennyezett vízből, amely más sugárzó anyagokat is tartalmaz.

Az atomerőművet üzemeltető Tepco szerint 2022-re kifogynak a tárolóhelyekből, ezért az egyetlen lehetőség, ha lassan elkezdik a tengerbe ereszteni a szennyezett talajvizet, amely ott elkeveredve már csak kisebb szennyezést okozna.

A környezetvédelmi minisztérium tájékoztatása szerint egyelőre még nem született kormánydöntés az ügyben, mert előbb egy szakértő testület véleményét is kikérik. Felmerültek ugyanis alternatív lehetőségek is, például a szennyezett víz elpárologtatása, vagy új szárazföldi tározók építése is. (Via The Guardian)