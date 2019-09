Egy török lap részleteket közölt a Hasogdzsi meggyilkolásakor rögzített felvétel leiratából

Újabb részleteket közölt egy török lap Dzsamál Hasogdzsi (Jamal Khashoggi) meggyilkolásáról. A szaúdi újságíró az Egyesült Államokban élt, és ismert kritikusa volt a szaúdi hatalomnak, tavaly októberben gyilkolták meg a királyság isztambuli konzulátusán. A hivatalos szaúdi narratíva szerint egy partizánakció keretében végeztek vele, de a nyugati titkosszolgálatok és vezetők a szaúdi koronaherceget, Mohamed bin Szalmant sejtik a gyilkosság mögött.

A kormánypárti török lap a konzulátus épületében rögzített felvétel leiratából közölt most részleteket, melyeket a gyilkosság után a török hírszerzés szerzett meg. A Sabah című újság nem először közölt az ügyben exkluzív információkat, és ezek között voltak olyanok is, melyek hitelességét többen vitatták.

A lap többek között most arról írt, hogy a Szaúd-Arábiából Törökországba érkező különleges egység tagjai feláldozandó állatként beszéltek Hasogdzsiról, mielőtt a férfi megérkezett volna a konzulátusra. Érkezése után pedig azt mondták neki, hogy egy interpolos körözés miatt vissza kell térnie Rijádba, de az újságíró erre nem volt hajlandó. Ekkor a beszámoló szerint elkábították. Utolsó szavaiban a leirat szerint Hasogdzsi arra kérte támadóit, hogy az asztmája miatt ne tapasszák be a száját. Ezután veszíthette el eszméletét.

A felvételen ezen kívül állítólag hallható az is, ahogy Hasogdzsi megfullad, miután egy zsákot húztak a fejére. Arról, hogy Hasogdzsi meggyilkolásáról hangfelvétel lehet a török hírszerzés birtokában, már tavaly év vége óta cikkeztek lapok, és ezt később a török állam is megerősítette. Sőt, elmondásuk szerint külföldi kormányokkal is megosztották ezeket.

Hasogdzsit lassan egy éve gyilkolták meg, de holtteste még mindig nem került elő. Halála ügyében már az ENSZ szakértője is vizsgálatot követelt idén. (BBC)