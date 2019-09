Ha Gyárfás beismerné, az ügyészség 12 év börtönt kérne rá Fenyő János meggyilkoltatásáért

Tizenkét év fegyházbüntetést ajánlott Gyárfás Tamásnak az ügyészség, amennyiben beismerné, hogy ő adott megbízást Fenyő János meggyilkolására, értesült az ilyen ügyészségi ötletekről rendre értesülő Magyar Nemzet. Cikkük alapján még Gyárfás beismerése után is folytatódna a nyomozás, mert a gyanú szerint legalább tucatnyian vehettek részt a gyilkosságban a már elítélt Jozef Roháč mellett.

A beismerés nagy váltás lenne Gyárfás részéről, mivel eddig az eljárás során végig tagadta bűnösségét.

Gyárfás azzal védekezik, hogy korábbi vitája már 1997-ben, egy évvel a gyilkosság előtt lezárult Fenyővel, ráadásul számára kedvezően, amit hivatalos irattal is igazolni tud. Mint mondja, ez alapján életszerűtlen, hogy egy évvel később bárkit is megbízott volna Fenyő megölésével. (Via HVG)