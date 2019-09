Kósa Lajos: Nyilvánvaló, hogy nincs összefüggés aközött, hogy a nemzet egyik legjobb színésze a kerülettől valamilyen támogatást kap és beszáll a Fidesz-kampányba

Két fideszes is megszólalt az újabb ferencvárosi botrány ügyében. Kedden írtuk meg, hogy Bácskai János 9. kerületi polgármester soron kívül javasolta, hogy Reviczky Gábor egy 2,5 szobás, 82,27 m² alapterületű összkomfortos önkormányzati lakásba költözhet a Ferenc téren. Négy nappal a döntés után, szeptember 8-án Bácskai János Facebook-oldalán büszkén mutatta be az őt támogatókat, köztük a színészt. A fotóhoz azt írta: „Elkészült hivatalosan is a képviselőjelöltekkel, ferencvárosi barátainkkal és támogatóinkkal a közös fotó💚 Érdemes nézegetni mert sok szeretett sportoló, színész is felbukkan köztük. Csupa kedves ember!💚 Köszönöm, hogy egy hívó szóra eljöttetek!😊”.

Az RTL Klub szerette volna megkérdezni az ügyről Bácskai Jánost, aki a megkeresésére közleményben válaszolt. Azt írta, „Reviczky Gábor számára törvényes és méltányos a piaci alapú a lakásbérlet Ferencvárosban”. Megszólalt viszont Kósa Lajos, a Fidesz választási kampányfőnöke, aki szerint „nyilvánvaló, hogy nincs összefüggés aközött, hogy a nemzet egyik legjobb színésze a kerülettől valamilyen támogatást kap, és beszáll a Fidesz-kampányba. Az RTL Klub kereste Reviczky Gábort is, de nem érték utol.

A színész már 2014-ben a Tényekben arról panaszkodott, hogy gondot okoz neki a bejárás ráckevei házából, és hogy minden megkeresett fillére a parkolásra megy el.