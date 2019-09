Bácskai János megoldotta Reviczky Gábor lakhatási problémáját, négy napra rá a színész a polgármesteri kampány egyik arca lett

“Reviczky Gábor budapesti lakhatása érdekében kérelemmel fordult az önkormányzathoz”

- olvasható a ferencvárosi gazdasági bizottság előterjesztésében. Szeptember 4-én Bácskai János polgármester soron kívül javasolta, hogy a színész egy 2,5 szobás, 82,27 m² alapterületű összkomfortos önkormányzati lakásba költözhessen a Ferenc téren. Rá négy nappal, szeptember 8-án Bácskai János Facebook-oldalán büszkén mutatta be az őt támogató csapatát, ahol az első sorban ott áll a friss ferencvárosi lakos, Reviczky Gábor is.

Csupa kedves ember

“Elkészült hivatalosan is a képviselőjelöltekkel, ferencvárosi barátainkkal és támogatóinkkal a közös fotó💚 Érdemes nézegetni mert sok szeretett sportoló, színész is felbukkan köztük. Csupa kedves ember!💚 Köszönöm, hogy egy hívó szóra eljöttetek!😊”

A polgármester indoklásában két kerületi kötődést is említ. A művész felmenői 1945-ig Ferencvárosban laktak, és hogy a kérelmező egy ideig a közeli Nemzeti Színházban játszott. Ezeken túl Bácskai János szerint Reviczky és családja azért is megérdemli a segítséget, mert sok gondot okoz számukra az állandó ingázás.



“Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész Tatabányán született 1949-ben. Nagyszülei és édesapja 1945-ig az Üllői út 105. szám alatti épületben laktak. 1994-ben válását követően, kényszerűségből költözött Kiskunlacházára egy romos vályogházba. Jelenleg Ráckevén él 50 %-os háztulajdonában, ahol a négy fős család két szobát használ kizárólagosan. Már a hatvanas évek végén a Nemzeti Színház berkein belül tevékenykedett, majd az immár kerületben lévő létesítménybe 2013-ban rövid időre visszatért. Második éve szabadúszóként dolgozik, vidékről próbálja koordinálni életét, szerepeit. Naponta öt órát autózik, a folyamatos időveszteség miatt több szerepet is vissza kellett már mondania. Munkája főként a fővároshoz köti, a mindennapi ingázás, mind anyagilag, mind korából fakadóan megterhelő számára. ”

A baráti kör lakhatási problémái

Sokadszorra fordul elő, hogy a IX. kerületi városvezetés a saját és a baráti kör lakhatási problémáit a közösből oldja meg. Mi is sokat foglalkoztunk a ferencvárosi lakásbalhéval, aminek a lényege az volt, hogy a közpénzből csilli-villire felújított önkormányzati lakásokba helyi fideszesek, képviselők, tanácsadók és rokonaik költözhettek be. Ezt követően pedig pár éven belül fillérekért ki is sajátíthatták azokat. Ezeknél is súlyosabb eset volt, amikor a polgármester jó barátjának, Rudits Tibornak a köre seftelni kezdett az értékes lakásokkal. Az önkormányzattól pár millióért megszerezték a lakásokat, de még ki sem fizették, már meg is hirdették azokat az ingatlan.com-on, és piaci áron, busás haszonnal továbbadták. Az ügy nyilvánosságot kapott, az ügyészség elvileg évek óta nyomoz, az önkormányzat pedig a botrány hatására szigorította a piaci alapon bérelhető értékes ingatlanokkal kapcsolatos szabályokat.

Gyurákovics Andrea, a helyi Fidesz frakcióvezetője és Reviczky Gábor.

A Fideszt egyébként vállaltan régóta támogató Reviczky piaci alapú lakásbérlésével kapcsolatban a fentiekhez hasonló visszaélés nem merül fel. A szerződése határozott időre, egy évre szól. Az ingatlant nem sajátíthatja ki. A megállapított bérleti díj nagyon jutányos, de nem komikusan alacsony, mint a korábbi esetekben. A Kossuth-díjas színésznek havonta 138.962 forintot kell fizetnie, ami nagyjából a fele a Ferenc téri hasonló paraméterű lakások bérleti díjának.

Köztudott, hogy Ferencvárosban az önkormányzathoz 1500-nál is több család adott be lakhatással kapcsolatos kérelmet. Sokan közülük évek óta arra várnak, hogy a kerületben álló üres önkormányzati lakások egyikébe bérleti díj fejében beköltözhessenek. A lakásügyek elbírálásnál különböző szempontokat kell figyelembe venni. Lehet az a fő irányelv, hogy kik várakoznak a leghosszabb ideje, hogy kik szorulnak leginkább segítségre, de legitim szempont, hogy lehet, hogy egy a kerületből nagyon hiányzó jegyzőnek vagy óvónőnek, tanárnak adnak segítséget, mert az ő elhelyezésükkel az egész kerület jól jár.

Bácskai János jelen esetben a polgármesteri jogkörével, ami szerint évente 10 piaci alapú lakáspályázatról ő dönthet, Reviczky Gábort részesítette előnyben, majd pár napra rá meghívta kampányindító rendezvényére. Ma pedig már hirdetésben büszkélkedik, hogy a népszerű művész őt támogatja az önkormányzati választáson.

Mit mondjon?

Reviczky Gábor kérdésünkre, hogy miért döntött úgy, hogy a fideszes polgármester mellé áll, azt felelte, hogy Bácskai János sokat segített egyik gyerekének. Nem részletezte, hogy ez miből állt. A beszélgetés az alábbiak szerint folytatódott: