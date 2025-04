A Millenáris megtöltésével büszkélkedik a pártpropaganda, de csak a park egy részét foglalták el Bayerék a tüntetésen

A Fideszben maximumra tekert Kollár Kinga és Tisza-ellenes kampány hullámán a Békemenetek sípmestere, Bayer Zsolt tüntetést szervezett a Millenárisra szombat délutánra. Nem hagyott sok időt a híveknek, de a teljes propagandagépezet beindult, hogy eljusson a meghívó mindenkihez. Az igaz, hogy buszok most nem álltak sorban.

Az élő Bayer Show mindössze 40 percet tartott, azon belül volt brüsszelezés, árulózás, hazaárulózás, brüsszelpéterezés és még egy kis árulózás. Végül Himnusz, sör, fagyi, Mammut 2 wc és egy kis shoppingolás - foglalta össze Ács Dániel az élményeit.

Hogy erődemonstrációnak szánták, azt jól mutatja, hogy a Fidesz utólag kitette a megtelt táblát a Millenárisra, bár a parkba simán be lehetett jutni.

Bohár Miért Ideges Dániel pedig egyenesen Magyar Péternek üzent, szintén azt állítva, hogy megtelt a Millenáris.

Az Origo hozta, ami az Origo számára kötelező: „Az eseményen rengetegen voltak, megtelt a Millenáris Park, sokaknál volt magyar zászló.” A mondat második tényleg fele igaz.

Bár részletesen beszámolt a rendezvényről az MTI és a közmédia is, létszámot inkább nem írtak.

A Magyar Nemzet óvatos volt a közvetítésében, és azt a megoldást választotta, hogy az elején megadott egy akkor valós számot, amit felülről nyitottá tett a későbbiekre. „A tüntetés hivatalos kezdete előtt fél órával már több százan gyűltek össze a Millenárison a tüntetésre, de még folyamatosan érkeznek az emberek”. Végül így írták le, mennyien voltak: „Három órára, amikor a tüntetés hivatalosan is elkezdődött, gyakorlatilag megtelt a Millenárison a Nemzeti Táncszínház előtti tér a Tisza párt ellen tüntetőkkel. Az emberek beszélgettek, és sokan új ismeretségeket kötöttek.” Ez pontos, a Nemzeti Táncszínház és a játszótér közötti részen volt az esemény.

A Googlemapsen:

A szónokok nem is annyira színpadon, mint inkább egy emelvényen álltak, a Táncszínház előtti placcról (ahol nagyon szellősen álltak az emberek), nem is lehetett látni a felszólalókat. Ezt a pódiumot valóban sűrűn vették körül, ez a sáv látszik a Fidesz fényképén is.

Mivel a pódium nem volt túl magas, lehetett a színpad körül állókról olyan képeket csinálni, amin sok arc látszik, de az nem érzékelhető, hogy milyen messzire ér a tömeg. Légifelvételt valamiért ezúttal nem mutatott be a pártpropaganda. A színpad körüli gyűrű nem volt olyan nagy, a Táncszínház előtti placcon már szellősen lehetett állni. A Bohár fotóján látszó felüljáró végéből, vagyis onnan, ahová a csillagot tettem:

Szóval a felüljáró végéből Gulyás Gergely beszéde alatt így nézett ki a tömeg. A másik oldalon sem nyúlt el a D épületi előtti tavacskán túl.

photo_camera A tüntetés résztvevői Fotó: Haszán Zoltán/444

A létszám néhány ezres lehetett. A Kutyapárt tüntetésére is kinéztem a kétórai kezdéskor, a Hősök terén többen voltak.

photo_camera A Kutyapárt tüntetése a Hősök terén Fotó: Bankó Gábor

Bayer maga is érezhette azért, hogy ez nem az igazi, mert már az elején belengetett egy békemenetet.