A magyarok ellen történő dolgozás egyszemélyi felelősségének bonyolult kérdései

Az alábbi szöveg részlet a heti hírlevélből. Ha szeretnéd elolvasni az e heti, 232-es számú hírlevelet, aztán minden szerda éjjel, esetleg csütörtök hajnalban megkapni a friss írásokat, fizess elő a 444 Közösség vagy a 444 Belső Kör csomagra.

Lapzártakor (ejtsd: labzártakor) kiderült végre, ki az oka (egyszemélyben!) a magyar gazdaság megrekedésének, az inflációnak, a lerohadt egészségügynek, a kátyús utaknak, a XIX.századi lóvasutakat alulmúló MÁV-nak, a fingszagű lifteknek, a csöpögő csapoknak, a szánalmas tanárfizetéseknek, a megsavanyodott tejnek, a hónaljszagú taxisofőröknek, a küszöb alól előmászó hangyáknak: egy tök ismeretlen tiszás EP-képviselőnő.



Miatta nem kapunk pénzt az EU-tól. Nem amiatt, mert a zebrahuszár és csapata szarrá lopta magát az elmúlt másfél évtizedben, hogy az unió pénzét saját hatalmi és gazdasági hátországának kiépítésére használta, hogy eltérítette, megmutyizta, kifolyatta, lezsírozta, megmagántőkealapozta, odanövekedésihitelezte, lekastélyprogramozta, eljachtozta, porschegyűjtötte, dubaiozta, ékszerezte, luxizta.



Ez, mármint a fenti Orbánék központi kampánytémája, legfontosabb üzenete 2025. április közepén.



Én aztán tényleg nagy csodálója vagyok az orbáni kommunikációs gépezet aljas trükkjeinek, de ez azért így, tizenöt év mindent kézben tartó, mindent uraló kormányzás után kevésnek tűnik.



Vagy, ha ezt is be tudják adni a magyaroknak, akkor tényleg zártosztályon a helyünk, össznemzetileg.



(Persze, azt is simán beadták, hogy a vérszomjas Márki-Zay támadta meg szegény, jóravaló Putyint 2022. februárjában, úgyhogy esélyes az a zártosztály.)