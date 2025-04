Meghalt Tiffán Zsolt, a Fidesz volt országgyűlési képviselője

Elhunyt Tiffán Zsolt, a Baranya Vármegyei Önkormányzat egykori elnöke, Baranya korábbi országgyűlési képviselője, kormánybiztosa – írta vasárnap Facebookon Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat jelenlegi elnöke.

A halál okáról Őri nem írt semmit.

Tiffán 1965-ben született Villányban. 2010 májusától 2018-ig a Fidesz országgyűlési képviselője volt a Baranya megyei 4. számú egyéni választókerületnek. 2012 és 2014 között a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke is volt. A politikus ezek mellett a Villányban lévő családi Tiffán borászatot vezette, ami a vörösborai miatt lett ismert.

Tiffán korábban a Facebookos posztjai miatt került be a hírekbe, először hiénákhoz hasonlította azokat akik kritizálták Kövér Lászlót és Ákost a nőket bántó kijelentéseik miatt, majd nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy az MTVA közvetítette a 2016-os foci-Eb nyitómeccsét, a francia románt. Erről két posztot is írt, az egyikben Európa kurváinak nevezte a románokat, a franciákat pedig Európa zsúrpubijainak. Később azzal védekezett, hogy feltörték a Facebookját. (via Magyar Hang)