Felcsúton a bajnoki cím kapujában csőstül jön a baj

Óriási versenyfutás van az NB I-ben a bajnoki címért, ki ki szíve szerint választhat:

ott van a csak magyar játékosokat foglalkoztató Paks (51 pont)

a két magyarpéterezés között Kubatov Gábor által irányított, közel sem csak magyar játékosokat foglalkoztató, anyagilag alaposan megtámasztott rekordbajnok Ferencváros (a szombati esti, ZTE elleni meccs előtt szintén 51 ponttal)

és az 1800 fős Fejér megyei falu híres szülöttének a projektje, a mindannyiunk pénzéből a semmiből felhúzott futballparadicsom csapata, ahol légiósok mutatják a játékot a kispadon ülő fiataloknak, kínosan kevés néző előtt (52 pont)

Hosszú fordulók óta a Felcsút vezeti az NB I-et, úgy tűnt, mintha a Fradi is előzékenyen szórná a pontokat, de valami alaposan megváltozott március óta Orbán Viktor szeretett klubjánál. Megtört a korábbi lendület: hat meccsből csak kettőt nyertek, két döntetlen mellett két vereséget is összeszedtek. Most a Győr verte őket két góllal.

Hornyák Zsolt, a Felcsút edzője a meccs után egészen meglepő magyarázatot adott a vereségre. Az még a szokásos, hogy a helyzeteket be kell rúgni. De felidézte, hogy a Győr kapott ellenük egy 11-est a második félidőn elején. És valóban volt ilyen, a Győrben játszó Benbuali már ott állt a labda mögött, de a büntetőt nem rúghatta el, mert hosszú VAR-ozás után mégsem ítélt 11-est a bíró a Felcsút ellen, és maradt a 0-0.

És ez volt az, ami Hornyák szerint a 11-est megúszó felcsúti csapatot zavarta meg.

Az is egy lehetséges megoldás, hogy Felcsúton azt gondolják, hogy a sok és szívesen politizáló szurkolóval rendelkező Fradinak kell megnyernie a bajnokságot, a Fradinál azt, hogy a miniszterelnök csapatának, a legkisebb költségvetésű paksiaknak meg fogalmuk sincs, mi történik, csak rendre nyernek.