Tyúkól 40#: Helló húsvét, helló ünnepi szexizmus!

Feltámadás, tojás, sonka, friss kalács – takarítás, főzés, locsolkodás. Kinek mi jut a húsvétból, és mi jut eszébe az ünnepről, ami lehet tök szórakoztató is, meg lehet rettenetes is. Összeszedtünk néhány hagyományt és ünnepi szokást, ami teljesen másképp érinti a nőket és a férfiakat, és finoman szólva is szexizmusszaguk van.

A húsvét a csodaszép kalácsok, a jól sikerült sonkák és a menőn festett tojások időszaka. Amiket természetesen a nők csinálnak meg. Micsoda meglepetés! És még azt is ki kell bírniuk, hogy miközben a pasik talajrészegre isszák magukat, jól meglocsolják őket, lehetőleg jéghideg vízzel, vödörből – ez az ideális, a büdös locsolókölni ugyanis még rosszabb…

A nőknek szépnek, a pasiknak ittasnak kell lenniük – és ez amúgy nem csak a húsvétra jellemző. Beszélünk más ünnepekről is, amik sokszor szólnak a családtagok és a vadidegen látogatók itatásáról és etetéséről. Ideális esetben az inni- és ennivaló legalább finom, de rosszabb esetben a családi kapcsolatokat kockáztatja az ember a visszautasítással...

Bővebben:

00:00:00 - Izgalmas helyzet: ketten leszünk, de nem értünk egyet, véleményütköztetés következik!

00:01:16 - Zsuzsi, a húsvéti grincs, aki elmenekül egy másik országba a locsolkodás elől. (Spoiler: utólag megtudta, hogy valójában ott is ugyanakkor lesz idén az ünnep, mint Magyarországon, de legalább nincs locsolkodás.)

00:02:47 - Ami zseniális a húsvétban, az a kaja, és már a reggeli minden katonája is csúcs!

00:05:00 - Terápiás percek a locsolkodási traumák feldolgozására.

00:09:35 - Családfüggő, hogy kinek milyen a húsvét.

00:16:59 - A hagyományőrzés szép dolog, de nem mindenki alkalmas rá.

00:20:16 - Ha ünnep, akkor kötelező enni és még kötelezőbb inni!

00:26:17 - A 2025-ös káposztatragédia.

00:27:57 - Minden ünnep arról szól, hogy takarítani és készülni kell előtte, aztán jönnek a többiek és elpusztítanak mindent. Mindent!

00:34:37 - A gyerekek felteszik a kérdéseket, amiket a felnőttek már nem mernének, a válaszokban pedig sokat segíthet egy mesekönyv.

00:40:12 - Itatás: guggolós, parasztvakító és egyéb szégyentelenül rossz házipálinkák.

00:51:40 - A püspökfalatok a busójáráson még kevésbé vannak biztonságban!

00:55:53 - Nemcsak a népszokások gyönyörűek, hanem a népdalok is, amik tele vannak mély tartalommal, csak oda kell rájuk figyelni – Nóra TikTok-csatornát ajánl!

01:06:08 - Ne legyetek seggfejek egymással az ünnepekkor, és higgyétek el, hogy akkor is lesz csokitojás, ha nincs kimosva a függöny! Kellemes húsvétolást mindenkinek!

