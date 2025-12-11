Tyúkól#57: Asszertív karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Két hét múlva karácsony. Áldott, ünnepi időszakban vagyunk. Vagy nem? Stressz, túlterheltség, kialvatlanság és földi pokol. Meg a remény, hogy ha eljutunk a célig (vagyis karácsony estig), akkor varázsütésre minden jobb lesz. De hogy lesz jobb? Többek közt erre a kérdésre keressük a választ Ott Annával, a Nem rossz könyvek társpodcasterével és Wertán Sára kommunikációs trénerrel, mediátorral.

Nem véletlenül velük: 2024 tavaszán indult el Anna podcastja, az Ezt senki nem mondta! a Könyves Magazin égisze alatt, amiben írókkal, költőkkel, színészekkel, alkotó emberekkel beszélget a szülővé válásról. Idén decemberben pedig azonos címmel megjelent az a bookazine is, ami még mélyebben járja körül a szülőség témakörét, személyes történeteken, szakértői útmutatókon és persze rengeteg-rengeteg irodalmon keresztül. A kötetbe Sára is írt egy személyes történetet, amit szülőként sokan könnyedén át tudunk élni.

Na, de hogyan éljük túl az ünnepeket?

Bővebben:

00:20 Majdnem hetvenedik Tyúkól a csilingelő rénszarvasok között.

Majdnem hetvenedik Tyúkól a csilingelő rénszarvasok között. 02:40 Nem is annyira meglepő, de az anyaság meglepő!

Nem is annyira meglepő, de az anyaság meglepő! 03:30 Miért annyira megterhelő az évnek ez az egyébként szép időszaka? Mit tehetünk, hogy könnyebb legyen?

Miért annyira megterhelő az évnek ez az egyébként szép időszaka? Mit tehetünk, hogy könnyebb legyen? 04:30 Nem lesz jó a karácsony, ha nem vagyunk eléggé szétcsúszva?

Nem lesz jó a karácsony, ha nem vagyunk eléggé szétcsúszva? 07:40 Rutin és ünnep EGYSZERRE.

Rutin és ünnep EGYSZERRE. 08:10 Mi van, ha nincs bejgli?

Mi van, ha nincs bejgli? 09:50 Nem elengedni kell a dolgokat, hanem racionalizálni.

Nem elengedni kell a dolgokat, hanem racionalizálni. 12:10 Hogyan ne legyünk december 24-én estére idegbetegek?

Hogyan ne legyünk december 24-én estére idegbetegek? 14:00 A karácsony egy nagyító – előjönnek azok a dolgok, amikről egész évben nem beszélünk.

A karácsony egy nagyító – előjönnek azok a dolgok, amikről egész évben nem beszélünk. 20:04 Hogyan legyél asszertív az ünnepi asztalnál?

Hogyan legyél asszertív az ünnepi asztalnál? 23:00 Sokat számít, hogy áldozatként éljük-e meg ezeket a helyzeteket, vagy sem.

Sokat számít, hogy áldozatként éljük-e meg ezeket a helyzeteket, vagy sem. 25:40 …és akkor jön, hogy már előre felidegesítjük magunkat.

…és akkor jön, hogy már előre felidegesítjük magunkat. 26:28 A határok még bennünk sem annyira szilárdak, így nehéz érvényesíteni őket.

A határok még bennünk sem annyira szilárdak, így nehéz érvényesíteni őket. 30:00 Ki vagyok én egy térben a gyerekemmel és az anyámmal egyszerre anyaként?

Ki vagyok én egy térben a gyerekemmel és az anyámmal egyszerre anyaként? 40:00 Az egy dolog, hogy minket mennyire nyomasztanak az ünnepek, na de a gyerekeket!

Az egy dolog, hogy minket mennyire nyomasztanak az ünnepek, na de a gyerekeket! 44:44 Még a szülőnek is gyomorgörcse van attól, hogy a Mikulás mindent lát.

Még a szülőnek is gyomorgörcse van attól, hogy a Mikulás mindent lát. 47:57 A címkézés tehetetlenné tesz.

A címkézés tehetetlenné tesz. 51:41 Na és mi, felnőttek hogyan kommunikálunk az érzéseikről?

Na és mi, felnőttek hogyan kommunikálunk az érzéseikről? 54:20 Könnyebb kitárulkozni a gyereknek, mint egy másik felnőttnek.

Könnyebb kitárulkozni a gyereknek, mint egy másik felnőttnek. 59:05 Nóra felvetette megint az Anna Karenyina olvasóklub ötletét, ami még mindig a Karamazov testvérek, senki ne tévesztődjön meg!

Olvasni/hallgatnivalók:

