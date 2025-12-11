Tyúkól#57: Asszertív karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Két hét múlva karácsony. Áldott, ünnepi időszakban vagyunk. Vagy nem? Stressz, túlterheltség, kialvatlanság és földi pokol. Meg a remény, hogy ha eljutunk a célig (vagyis karácsony estig), akkor varázsütésre minden jobb lesz. De hogy lesz jobb? Többek közt erre a kérdésre keressük a választ Ott Annával, a Nem rossz könyvek társpodcasterével és Wertán Sára kommunikációs trénerrel, mediátorral.
Nem véletlenül velük: 2024 tavaszán indult el Anna podcastja, az Ezt senki nem mondta! a Könyves Magazin égisze alatt, amiben írókkal, költőkkel, színészekkel, alkotó emberekkel beszélget a szülővé válásról. Idén decemberben pedig azonos címmel megjelent az a bookazine is, ami még mélyebben járja körül a szülőség témakörét, személyes történeteken, szakértői útmutatókon és persze rengeteg-rengeteg irodalmon keresztül. A kötetbe Sára is írt egy személyes történetet, amit szülőként sokan könnyedén át tudunk élni.
Na, de hogyan éljük túl az ünnepeket?
Bővebben:
- 00:20 Majdnem hetvenedik Tyúkól a csilingelő rénszarvasok között.
- 02:40 Nem is annyira meglepő, de az anyaság meglepő!
- 03:30 Miért annyira megterhelő az évnek ez az egyébként szép időszaka? Mit tehetünk, hogy könnyebb legyen?
- 04:30 Nem lesz jó a karácsony, ha nem vagyunk eléggé szétcsúszva?
- 07:40 Rutin és ünnep EGYSZERRE.
- 08:10 Mi van, ha nincs bejgli?
- 09:50 Nem elengedni kell a dolgokat, hanem racionalizálni.
- 12:10 Hogyan ne legyünk december 24-én estére idegbetegek?
- 14:00 A karácsony egy nagyító – előjönnek azok a dolgok, amikről egész évben nem beszélünk.
- 20:04 Hogyan legyél asszertív az ünnepi asztalnál?
- 23:00 Sokat számít, hogy áldozatként éljük-e meg ezeket a helyzeteket, vagy sem.
- 25:40 …és akkor jön, hogy már előre felidegesítjük magunkat.
- 26:28 A határok még bennünk sem annyira szilárdak, így nehéz érvényesíteni őket.
- 30:00 Ki vagyok én egy térben a gyerekemmel és az anyámmal egyszerre anyaként?
- 40:00 Az egy dolog, hogy minket mennyire nyomasztanak az ünnepek, na de a gyerekeket!
- 44:44 Még a szülőnek is gyomorgörcse van attól, hogy a Mikulás mindent lát.
- 47:57 A címkézés tehetetlenné tesz.
- 51:41 Na és mi, felnőttek hogyan kommunikálunk az érzéseikről?
- 54:20 Könnyebb kitárulkozni a gyereknek, mint egy másik felnőttnek.
- 59:05 Nóra felvetette megint az Anna Karenyina olvasóklub ötletét, ami még mindig a Karamazov testvérek, senki ne tévesztődjön meg!
Olvasni/hallgatnivalók:
Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)