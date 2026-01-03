Borízű hang, nőtlen tiszti special edition: Szédületes Dudák Szegeden, kamupárt, sminkfilc, gépi falvakolás

2026-ban is utolérhetetlenül humoros, lényeglátó és értékteremtő műsorunk ezúttal a szokottnál is szabadabb formtumú, bedétlen ünnepi különkiadással jelentkezik. Kétfős triónk emberhátrányban sem állt be védekezni.

Lévén ünnepi, rendkívüli és satöbbi adás, ez az epizódunk mostan teljesen frí, de ne feledjék, hogy a 444, így ez a podcast is az olvasókból/hallgatókból, azaz előfizetésekből él. Ha előfizetnek, leszünk. Ha nem, akkor aligha. Úgyhogy, legyenek szívesek előfizetni. Normál üzemben a Borízű hang friss adásait teljes verzióban csak a Kör és Közösség csomagok előfizetői hallhatják, a többiek rövidített verziót kapnak, egy nap késéssel.

