Borízű hang #260 [H]: Zárójel ád 1: Irán. Zárójel ád 2: Ízhajlítás

podcast

És ez az, kérem szépen, amiről nem szoktunk beszélni. Geopolitikai elemző műsorunk fellebbenti a fátylat. Ád három, zárójel.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. A földből előbúvó férgek kínai ünnepe. Húslégyszülés Winkler Róbert szemöldökében.
  • 02:34 Nógrádi György nedves álma: Irán. Zárójel: Irán. Ád 1: Irán. A Nógrádi-slop. A híres pornó-definíció.
  • 07:03 A Nógrádi-Pintér-Korda-Orbán-ultiparti. Nógrádi és a menekültválság. Bakondi megint mozog. Pénteken Újlipótban, a Darbandban és a Flying Birdben még nem is sejtették.
  • 13:18 Mojtaba, az utód. A tizenkettes messianisztikusok. A Homeini-unoka. Suicide by geopolitika.
  • 17:56 Ád kettó: Hormuzi-szoros. A kilőtt iráni hadihajó. A General Belgrano és a Kurszk.
  • 20:54 Miért most lőnek? Minden nap más ok a bombázásra. Hamenei fatvája az atom ellen.
  • 27:21 A kurdok kihasználása. Halottak ezrei és Netanjahu belpolitikai céljai. Halottak ezrei és Pedro Sánchez belpolitikai céljai.
  • 31:30 Mi a geopolitikai elemző ellentétje? A hatezer éves perzsa kultúra nem ezt érdemli. Zárójel: indiai mezőgazdaság.
  • 36:30 Zárójel: iráni oktatás. A Fields-érmes Maryam Mirzakhani Az 1,49-es iráni TFR. Mi kell egy gerillaháborúhoz? Irán nem vahabbita. Moszadeg megdöntése.
  • 41:38 Szórakozóhely-bezárások. Sittesek az orbánizmusért mozgalom. Horváth Laci tényleg hisz a drogháborúban.
  • 46:20 Kétarcú igénytelenség szellemi fogyatékosoknak. Ki pezsgőzik április 13-án?
  • 51:37 Gödölye-gida-gate.
  • 54:14 A nagy bajai ízhajlítás. Halászlé pangáziusszal, busával és márnával.
  • 58:41 Zárójel: Likár László. A régi jó MAFC.
  • 62:23 A kraftsörarmageddon újabb jelei. Eladták a Brewdogot. Az újbaloldali vízvezetékszerelőnő, aki faragetalanította Manchestert.

