Borízű hang #259 [hosszúkás]: Inkább magyar 3000-ben, mint drogbáró Mexikóban

A teljes népességen belül választani tudó majdnem biztos szavazók körében 73 százalékos népszerűségű műsorunk ellátásbiztonsága nincs veszélyben.

  • 00:00 Tartalomjegyzék.
  • 01:11 Nem is olyan jó bűnözőnek lenni. Rogán nyilatkozik. El Mencho és a mariachi.
  • 05:15 Escobar is lehetett volna bármi más. Növekedési kényszer a drogkereskedelemben. A környezettudatos, fenntartható kábítószer-kereskedelem.
  • 09:49 Közgazdaságtan és kábítószerkereskedelem. Dr. Schwab és kokain.
  • 13:19 Újabb érdekes adatok Erdős Pál amfetaminfüggőségéről. Erdős Pál és Uj Péter találkozása, speed nélkül. A kis Terence Tao és Erdős Pali bácsi.
  • 18:08 Budapesti ukrán verdák 2. - Kelet-európai identitás drift. Gogol és Zelenszkij ukránsága.
  • 22:32 A hét autós üldözése egy érdi varsúti átjáróban.
  • 26:52 R-Go gödölyék és jerkék. Mit mond Váncsa István?
  • 30:20 Az MSZP temetése a Jókai utcában. A KDNP ügyesebb volt. The Jon Spencer Package Experience. Csalódás Richard Bransonban.
  • 35:44 Jelentős mérföldkő az alapkő. Mikor lesz vasút Ferihegyre?
  • 41:26 Magyarok 3000-ben. Magyarok 1000-ben.
  • 44:40 Winkler Róbert: A tudomány határai. a macska repülőfüle.
  • 46:53 Agnostic Fronton mi volt? Raw Brigade. Kokainellenesség Kolumbiában. Robbantgatások a magyar politikában. Idős emberek fiatalok koncertjén.
  • 53:45 Putyinista sapkalevétel magyar iskolákban. Tankerülete válogatja! Peter Thiel gyermekeinek szkríntájmja.
  • 59:35 Ki nyeri a Mennyiségi Újságírás Díjat? Bede Márton demográfiai cikke. Ne féljünk a vámpírhaltól!

