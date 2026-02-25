Rogán Antal: Annál szabadabb, tisztább és átláthatóbb választás, mint ami Magyarországon zajlik, hát nem nagyon van

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter nagyon ritkán ad interjút, pláne nem szokott a nyilvánosság elé állni. Most mégis elment a – természetesen az informális ellenőrzése alatt álló – Mandiner rendezvényére, és a Batthyány Lajos Alapítvány székházában, a Lónyai–Hatvany-villában beszélgetett a mandineres Pócza Istvánnal. Az adást az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójára időzítették. (A továbbiakban zárójelben fogok hozzáfűzni dolgokat az elhangzottakhoz.)

Olyan, mint 1944-ben

Rogán azt mondta, a legfontosabb, hogy kimaradjunk a háborúból, és ezt a 2022-es választásnál ösztönösen érezték az emberek, „csak az a baj, hogy négy év után kicsit úgy tűnik”, mintha ez valójában nem veszélyeztetne minket, de ez nem így van. Azt mondta – gyakorlatilag a legújabb, brutális háborúspszichózis-kampányt megindokolva –, hogy az 1944-es német megszállás előtti helyzetet idézi a mostani. Szerinte ez már nem egy klasszikus proxyháború, hanem az EU éppen felszívja magát, hogy a háború aktív részesévé váljon. Rogán Antal azt állította, hogy ezt a polgári titkosszolgálatokat felügyelő miniszterként is érzékeli, mert a polgári titkosszolgálatok világában nyílt titokként kezelik, hogy 2029-re fel kell készülni egy általános európai háborúra Európa és Oroszország között.

Rogán azt mondta, arról semmilyen adatot nem lát, hogy Oroszország arra készülne, hogy megtámadja Európát. Szerinte ami most zajlik, azt érzékenyítésnek hívják. Itt példaként az I. világháborút hozta, amikor szerinte az egész nyugati világ „azon dolgozott, hogy bebizonyítsák, hogy milyen gonoszok a németek”, és háborúra készülnek, „miközben valójában erre a háborúra egyébként az akkori nyugati világ jó része készült, persze a németeket se kellett félteni, de azért mégis csak kettőn állt a vásár, és a végén egy világégés lett belőle”. (A háborút nem a Nyugat robbantotta ki, hanem az Osztrák-Magyar Monarchia üzent hadat Szerbiának.) Szerinte Brüsszelben arra készülnek, hogy legyőzik Oroszországot, de ez korábban sosem jött be – mondta Rogán.

Mondvacsinált ürügy

A Kapitány István egykori Shell-alelnök tiszás színre lépésével elkezdett Shell-ellenes kampányt visszhangozva Rogán is arról beszélt, hogy a Shell milyen jól keresett a háború miatti energiaár-robbanáson (akárcsak a Mol, amiről nem szoktak beszélni), és ugyanez van a fegyvergyártással is, célzott a Schiffer-féle világösszeesküvés központi akarataként lefestett BlackRockra. Rogán szerint hirtelen megnőttek a lobbiköltségek is a brüsszeli bürokráciában (akárcsak a fideszes körök külföldi lobbiköltései, amiről szintén nem szoktak beszélni).

A Barátság kőolajvezeték elzárásáról azt mondta, áremelkedést fog hozni, és ha a földgázzal is megtörténik ugyanez, annak is komoly következményei lesznek, és a rezsicsökkentés politikája pillanatok alatt megbukik. A németek lemondtak az Északi Áramlatról, amit felrobbantottak az ukránok, de Rogán szerint nekünk nem kell beletörődnünk, hogy ugyanezt tegyék a Barátság kőolajvezetékkel, amit szerinte „mondvacsinált ürüggyel” zártak el. (Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság szerint az oroszok robbantották fel a hozzá tartozó infrastruktúrát, és a támadások miatt nem sikerült még megjavítani.) Alternatívák mindig vannak, de azonnal nem lehet venni, rögtön energiaproblémákkal szembesülünk.

A kormányt köti a titoktartás

Arról, hogy mit lehet arról tudni, amit Orbán Viktor állít, miszerint Ukrajna finanszírozza a Tisza Pártot, Rogán azt mondta, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok készítettek erről anyagokat a nemzetbiztonsági bizottságnak, ami bármikor nyilvánosságra hozhatná (fideszes többséggel fideszes kampányügyeket sosem szokott), a kormányt pedig köti a titoktartás (de azért Orbán beblöfföli tét nélkül). „De itt az érdekek egyértelműek” – mondta Rogán, aki szerint érdekében áll a kormányváltás az ukránoknak (akiket Orbán Viktor az ellenségünknek nevez).

Trump a végén odaáll a nemzeti érdekeink mellé

Ha minden eddiginél erősebb a külföldi beavatkozás – vezette fel a kérdést a kérdező –, akkor kell-e nekünk is külföldi szövetséges? Rogán szerint sosem volt ilyen erős szövetségesünk, mint az USA, ami a végén „majd odaáll a magyar nemzeti érdekek mellé”, de ha a magyar emberek kockáztatnak, és a Tisza Pártot juttatják hatalomba, akkor ennek meg fogják fizetni az árát. (Itt multizás, brüsszelezés következett.)

Fidesz = biztos, ellenzék = kockázatos

Arra a kérdésre, hogy szokása szerint leszűkítené-e a kampányt egyetlen kérdésre, Rogán Antal felhozta, hogy a Fidesz mostani kampányában nem kapott olyan hangsúlyos feladatot, mint korábban, helyette Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának kellene győzelemre vezetnie a Fidesz-KDNP-t, neki kellene feltenni ezt a kérdést. Most azt kell kimondani, hogy a biztos választás a Fidesz, az ellenzék pedig kockázatot jelent, amit nem érdemes vállalni – mondta Rogán.

Ukrán szabotázs

Azt mondta, miniszterként az a feladata, hogy a szolgálatokat felkérje, hogy mérjék fel, milyen kockázata van annak, hogy adott esetben Ukrajna szabotázst kövessen el a magyar energiarendszer ellen, „hogy legyen nekünk rosszabb”. Így foglalta össze, hogy a fideszesek is megértsék:

„Ha az emberek ukránbarát kormányt választanak, akkor az ukránok örülni fognak, és az ukránbarát kormány pedig önként fogja megcsinálni azt, amit az ukránok most erővel próbálnak kikényszeríteni. Ha viszont az emberek nem ukránbarát kormányt választanak, hanem marad a nemzeti kormány, akkor az a helyzet, hogy Ukrajna kénytelen lesz belátni azt, hogy meg kell egyeznie velünk.”

A világ legtisztább választása

Brüsszel elfogadja-e a választás eredményét, hiszen elhangzott, hogy a Fidesz el akarja csalni a választást? Rogán szerint ezt minden választáson eljátszották, de

„annál szabadabb, tisztább és átláthatóbb választás, mint ami Magyarországon zajlik, hát nem nagyon van”.

(Arról, hogy a 2022-es választás mennyire volt tiszta és fair, itt írtunk hosszan.)

Rogán szerint nincs még egy olyan választás a világon, amit ilyen alapossággal vizsgálnának, és bár Brüsszelnek nem fog tetszeni, ha a Fidesz nyer, de el fogják fogadni. De Brüsszel minden országban arra törekszik, hogy a helyi kormány az alárendeltje legyen, „részben a bevándorlási válságot is ők idézték elő”. A miniszter szerint abban bízhatunk, hogy egyszer lesznek értelmesebb nyugati vezetők, akik nem birodalmat akarnak építeni, hanem belátják, hogy az európai nemzetek egymás szövetségesei.

Brüsszel közvélemény-kutatást csinál, mi nemzeti konzultációt

Rogán szerint Brüsszel nem kérdezi meg az embereket, a kormány mindig: a bevándorlásnál, háborúnál, Ukrajnáról. (Főleg az irányított propaganda-nemzetikonzultációkra utalt.) Ezzel szemben Brüsszel közvélemény-kutatásokat csinál, a fene tudja, hogyan. Ez ellen felhozta a 2021. őszi közvélemény-kutatást, ami az ellenzéki összefogás győzelmét mérte (egyetlen egyszer).

Új világrend

Rogán szerint olyan új világrend van kialakulóban, ahol mindenki a saját érdekeit nézi, ezért fontos, hogy mi is ezt tegyük. „Mindenki gazdasági erőben gondolkodik, egyedül Európa olyan, mintha erről elfeledkezett volna” – mondta, példaként hozva a német gazdaságot, amivel össze vagyunk fonódva, és ezért nincs itt sem növekedés.

Mindent megtett-e Ukrajna a béke érdekében?

Arról, hogy a háború belátható időben véget érhet-e, Rogán elismételte, hogy azt látja, az európai titkosszolgálati vezetők köreiben azt a teóriát építik, hogy itt 2029-re egy komoly háború lesz Oroszországgal. „A béke úgy kezdődik el, hogy békét akarunk kötni” – mondta Rogán, felidézve, hogy amikor Oroszország elfoglalta a Krímet, még kötöttek egy megállapodást Minszkben, ami egy jó ideig garantálta, hogy nem volt vérontás (és amit aztán Oroszország felrúgott, és elindította a vérontást). Aztán jött a szokásos áldozathibáztatás:

„Persze, Oroszország támadta meg Ukrajnát, ez vitathatatlanul így van, csak erre azt tudom mondani, hogy ilyenkor merülnek fel azok a kérdések, hogy mindent megtett-e a másik fél is tényleg a béke érdekében.”

(Itt írtunk arról, hogy mit tett Ukrajna, mielőtt Oroszország lerohanta volna.)

Hogy áll a Fidesz támogatottsága?

Rogán szerint a közvélemény-kutatásokkal mindig rendkívül óvatosan kell bánni, de mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy mi van: a jobboldali kutatók mérései alapján teljesen egyértelmű, hogy a kormánypárt az erősebb. (A Medián ezzel szemben legfrissebb kutatásában azt mérte, hogy január közepe óta tovább erősödött a Tisza Párt: a teljes szavazókorú népességben 11 százalékponttal vezet a Fidesz előtt, a választani tudó biztos szavazók körében pedig már a 20 százalékpontot is elérte az előnye.) Rogán szerint „ezt alapvetően mi tudjuk elrontani”, mert a „reális közvélemény-kutatások alapján” a Fidesz-KDNP áll nyerésre.

Rogán Antal arról is beszélt, hogy a régi ellenzék, ami most búcsúzott el a parlamentben, azért állt félre, mert „levették” őket, és akik levették őket, azok az új ellenzéket is bármikor le tudják venni. (A másik, értelmesebb olvasat, hogy a felmérések szerint esélyük sem volt, és csak a kormányváltást akarók haragját váltották volna ki az indulásukkal, vagy képtelenek lettek volna elindulni is.)

Rogán – miután a kormányoldal az elmúlt években több 10 milliárd forintot hirdetett el a közösségi médiában – azt mondta, Brüsszelben direkten és durván beleszólnak, hogy a közösségi médiában kit kell lecsavarni és felcsavarni. „Most képzeld el, ha mi ugyanezt csinálnánk, akkor mit szólnának hozzá?” – tette fel a kérdést a sajtó nagy részét elfoglaló, a közmédiát kézivezérlő fideszes propaganda ura.

Szigorítják-e a választási törvényt?

Ezután jöttek a közönségkérdések, aminek az elején még megkérdezték Rogánt, hogy tényleg 2000 titkos ügynöke követi-e Magyar Pétert, amire nevetve azt mondta, hogy „jó lenne, ha ennyi lenne, de sajnos nincs”.

Megkérdezték, hogy a választójogi törvényt lehet-e úgy módosítani, hogy országos listát csak az állíthasson, akinek van 1000 párttagja, mivel a Tiszának kevés tagja van, és a demokrácia koporsójában egy nagy szög már az is, hogy a Tisza Párt jól áll a közvélemény-kutatásokban, márpedig ha bejutnak a parlamentbe, és szenzitív adatokhoz jutnak, akkor 15 embert könnyű lesz megfogni. Rogán azt mondta, ez kétségkívül igaz, de ezt a kockázatot most is futják, mert ha a parlament nemzetbiztonsági bizottságában valamit elmond, azt Brüsszel megtudhatja. Rogán szerint a jelenlegi parlamenti ellenzéki pártok a Mi Hazánk kivételével egy nyilvános konfliktusban Ukrajnát választanák.

A vád Orbán Anitával szemben

Rogán szerint ha Magyar Péter tehetné, a Tisza egyszemélyes párt lenne, de szerinte azokat az embereket, akiket a Tisza vezérkarába felállították, Brüsszelből küldték, Kapitány Istvánt a Shell és a nemzetközi energiacégek, Kármán András pedig mindig SZDSZ-es volt, őt az Erste Bank és a nemzetközi bankok tették oda. Orbán Anitával szemben pedig az volt a vádja, hogy a doktori disszertációját is arról írta, hogyan kell az orosz energiafüggőséget megszüntetni (mintha az valami pokoli dolog lenne).

Rogán, a történész

Rogán elmondta, hogy nem örül Ukrajna felfegyverzésének, hiszen a Nyugat már korábban is hozott „irracionális” döntéseket (mintha azt, ami utólag történt, simán vissza lehetne vetíteni az évtizedekkel korábbi helyzetre):

Felfegyverezték a Szovjetunióval szemben harcoló tálibokat.

A 19. század végén hadihajókat adtak el az oroszok ellen háborúzó Japánnak, ami aztán a II. világháborúban a Nyugat ellen használta a fegyvereit.

Rogán arról is beszélt, egy olyan országnak, mint amilyen mi vagyunk, a legjobb kimaradni a háborúkból: az első világháború után Svájc, a II. világháború után pedig „bárhogy is nézzük, sajátos helyzeténél fogva Ausztria járt a legjobban” (ami a Harmadik Birodalom részeként részt vett a háború kirobbantásában).

A müncheni biztonságpolitikai konferenciáról azt mondta, hogy az a háborúpárti erőknek rendkívül fontos. Itt volt az, amikor Vlagyimir Putyin elmondta, hogy Oroszországnak Ukrajnában világos biztonsági érdekei vannak, és nem fogja eltűrni, ha a NATO integrálni akarja Ukrajnát, amire Barack Obama amerikai elnök pökhendien azt mondta, „majd meglátjuk”, és ilyenekből lesznek a háborúk – mondta Rogán (megmagyarázva a nemzetközi jognak és az emberi jogoknak ellentmondó orosz agressziót).

Ha ukránbarát kormány lesz, az ukránok elzárják az orosz energiát

Ha a Tisza Párt nyerne, szállítana-e nekünk kőolajat meg földgázt? Rogán szerint Putyinnak erre nem maradna ideje, mert ha ukránbarát kormány nyerne, az ukránok két perc alatt elvágnák az összes oroszországi kapcsolatot. (Hogy miért az ukránbarát kormányt büntetnék így, és nem az ellenséges Orbán-kormányt, az nem egyértelmű.) De a rezsicsökkentést is felszámolnák, a multik ugyanis nem felejtik el, mennyi pénzt vettek fel tőlük (semennyit, nem ők buktak rajta, a költségeket át tudják hárítani).

A Fidesz lelkiismerete

Végül Rogán Antal elmondta, hogy 2002-ben azért veszítettek, mert csak pozitív kampányt folytattak, és nem hívták fel a figyelmet arra, hogy az MSZP-kormány milyen veszélyekkel jár. Azóta a lelkiismeretük is azt kívánja, hogy a valós veszélyt is elmondják (azaz ultrasúlyos lejáratókampányokkal lehetetlenítsék el az ellenfeleiket).