Zelenszkij: A Barátság vezetékről Orbán inkább Putyinnal beszéljen

„Ezt beszélje meg Orbán inkább Putyinnal, beszéljen például az energetikai hálózatot érintő tűzszünetről, vagy valami hasonlóról, mert olyan nincs, hogy Oroszország valamit megsemmisít, és azt Ukrajnának kell helyreállítania” – mondta Volodimir Zelenszkij az Európai Tanács elnökével, António Costával és az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel közösen tartott keddi sajtótájékoztatón.

A Telex cikke szerint az ukrán elnök a magyar kormányzat nyilatkozataira reagált, ami Ukrajnát tette felelőssé azért, hogy nem indultak újra a szállítások az Oroszországból Ukrajnán át Szlovákiáig és Magyarországig érő Barátság kőolajvezetéken.

„Először is, a vezetéket Oroszország rongálta meg. Ezért ha blokkolni akarják a pénzügyi támogatást, akkor blokkolják inkább Oroszországot, mert a vezeték megrongálásának oka nem Ukrajna. Másodsorban pedig, ez már nem az első ilyen támadás, és bizonyos vagyok, hogy nem is az utolsó az oroszok részéről”

– mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy erre rengeteg bizonyítékuk van. Arról is beszélt, hogy amint közelítenek a vezetékhez a javítási munkálatokat végző szakemberek, rögtön támadások célpontjává válnak. „Akkor minek állítsuk helyre?” – kérdezte, hozzátéve, hogy volna alternatívája a szállításnak, ott van a horvátországi Janaf vállalat vezetéke.

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Szlovákia február 13-án jelentette be a Barátság kőolajvezeték leállását. A vezeték infrastruktúrája egy január 27-i orosz támadás miatt sérült meg. Noha a magyar és a szlovák kormány politikai okokat sejt a szállítás leállása mögött, az Európai Bizottság szóvivője szerint még nem végeztek a helyreállítással. Ukrajna a korábbi határidőt egy nappal eltolva azt ígérte, csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a vezetéken. A magyar kormány a leállás miatt a már leokézott, Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomag ellen is vétót emelt, amivel újabb határt lépett át a „bot a küllők között” politikájával.

Az Európai Tanácsot vezető António Costa azt mondta, írt Orbánnak, hogy ezzel „Magyarország megsérti a lojális együttműködés elvét. Felhívom Magyarországot az együttműködés mielőbbi megkezdésére a megoldás érdekében, az Európai Tanács december 18-án elfogadott döntésének szellemében.”

Aznap az EUrologus szerint Bóka is elismerte: „tisztában vagyunk azzal, hogy ez szembemegy a korábbi döntéssel, de a körülmények változása miatt lehetetlen másképp tenni, Ukrajna fegyverként használja az energiát”.

