Magyar Péter: Merz kancellárral jót nevettünk azon, hogy Orbán szerint a Tiszát a németek kreálták

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • A lengyel és a horvát miniszterelnökkel, illetve a német és az osztrák kancellárral találkozott Magyar Péter, aki a müncheni biztonságpolitikai konferencián vesz részt, de tárgyalt a finn elnökkel, továbbá uniós vezetőkkel és egyéb európai politikusokkal is.
  • Bár sokan mondták neki, hogy áprilisban változást remélnek, nem szeretne endorsementet külföldi vezetőktől, és nem is akarja, hogy bárki külföldről avatkozzon be a választásokba. Szerinte Orbán Viktor az, aki külföldi hatalmak megerősítésére vágyik.
  • Magyarnak megint Kádár János utolsó beszéde jutott eszébe Orbán évértékelőjéről, amikor már a valóságtól teljesen elszakadt és nem létező szellemekkel harcolt.
  • Sok szó esett Münchenben az orosz-ukrán háborúról és annak lehetséges lezárásáról, de Magyar szerint most nem túl optimisták az európai vezetők, míg január elején még közelebbinek tűnt a béke. De mindenki azon dolgozik szerinte, hogy a háború mielőbb véget érjen.
orosz-ukrán háború külföld orosz-ukrán háború magyar péter Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia orbán viktor kádár jános
Legfrissebb videóink

Fideszesek az évértékelőn: B-terv nincs, a takarítás jönni fog

Orbán Viktor közönségét nem rázta meg, hogy a tavalyi beszédből fontos ígéretek nem valósultak meg. Van, aki szerint jót tett a kihívás a pártnak, a választás után pedig jönni fog szerintük a beígért takarítás.

Bokros Dorka, Czinkóczi Sándor
video

Nagy Mártonék osztrák szállodában tartottak volna találkozót, majd amikor megjelent a 444, lemondták az egészet

A Fertő tó osztrák partján készült wellnessezéssel egybekötött meetingre Nagy Márton és több NGM-es. Miután a helyszínen megkérdeztük a minisztert, hogy miért itt találkoznak, előbb azt mondta, „ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük”. Majd meggondolta magát, és közölte, elindul haza és innentől a minisztériumban tartanak megbeszéléseket.

Kaufmann Balázs, Németh Dániel, Botos Tamás
video

Vitályos Eszter a 444-nek: Egy kis tiszteletet a miniszter úrnak!

Gulyás Gergely a Kormányinfón állandóan másról beszélt, mint amiről kérdeztük a gödi Samsung-gyár ügyében.

Kovács Bendegúz, Herczeg Márk
video

Menczer: Radnai Márk vagy Magyar Péter hálószobájával kapcsolatban ne tegyen fel nekem kérdést!

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a pártnak nincs köze a radnaimark.hu oldalhoz. A gödi akkugyárról szóló cikk miatt nem aggódik, és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Fidesz a sajtóból tudta a Lázár ellen tüntetők monogramjait, bár azt nem tudja megmondani, hol olvasta ezt.

plankog, Jelinek Anna, Botos Tamás
video