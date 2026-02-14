Magyar Péter: Merz kancellárral jót nevettünk azon, hogy Orbán szerint a Tiszát a németek kreálták

Orbán Viktor közönségét nem rázta meg, hogy a tavalyi beszédből fontos ígéretek nem valósultak meg. Van, aki szerint jót tett a kihívás a pártnak, a választás után pedig jönni fog szerintük a beígért takarítás.
A Fertő tó osztrák partján készült wellnessezéssel egybekötött meetingre Nagy Márton és több NGM-es. Miután a helyszínen megkérdeztük a minisztert, hogy miért itt találkoznak, előbb azt mondta, „ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük”. Majd meggondolta magát, és közölte, elindul haza és innentől a minisztériumban tartanak megbeszéléseket.
Gulyás Gergely a Kormányinfón állandóan másról beszélt, mint amiről kérdeztük a gödi Samsung-gyár ügyében.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a pártnak nincs köze a radnaimark.hu oldalhoz. A gödi akkugyárról szóló cikk miatt nem aggódik, és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Fidesz a sajtóból tudta a Lázár ellen tüntetők monogramjait, bár azt nem tudja megmondani, hol olvasta ezt.