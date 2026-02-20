Orbán Balázs a háború ködében

A háború köde ellepte a Fidesz agyát

vélemény

„I don't wanna war. I just wanna peace. Stop the war. Check this.” (Speak)

  • A 2022-es és a 2024-es kampányhoz hasonlóan a Fidesz megint ráfordult a totális háborús pszichózisra, amivel eddig mindig nyert.
  • De már semmi sem világos: mégis, ki lövi fejbe a kislány apukáját, és mitől háborúpárti, sőt háborútagadó valaki?
  • Ráadásul a Fidesznek sikerült óriási hazugsággal kereteznie a történetet.

Négy éve rohanta le Oroszország Ukrajnát, és annak ellenére, hogy a fideszes propaganda az utolsó pillanatig azt harsogta, hogy a hülye is tudja, hogy nem lesz háború, a Fidesz–KDNP villámgyorsan át tudott állni arra, hogy Orbán Viktor a biztos ember, aki megvédi Magyarországot a háborútól. Sima kétharmad lett a vége 2022-ben.

Állami pénzből fizetett Orbán-reklám a 2022-es választási kampányban
Fotó: Urfi Péter/444

A 2024-es EP-választás előtt, a Békemenet után már úgy tűnt, nem lehet tovább fokozni: gyerekek sikongattak a színpadon arról, hogy nem akarnak meghalni a háborúban. Messze a Fidesz–KDNP-é lett a legtöbb szavazat.

„Stop háború”-s Fidesz-plakát a 2024-es választási kampányban
Fotó: Kristóf Balázs/444

A jelek szerint a Fidesz most is a bevált receptet követi, ami érthető az ismert előzmények után, illetve azt figyelembe véve, hogy a 21 Kutatóközpont felmérése szerint a magyar társadalom 23 százaléka gondolja azt, hogy a Tisza győzelme esetén Magyarország háborúba lépne, és csak 54 százalék válaszolt úgy, hogy ez nem történhet meg, további 23 százaléknak pedig nincs egyértelmű álláspontja, vagy nem akart véleményt alkotni.

De képesek voltak tovább emelni a tétet.

orosz-ukrán háború vélemény fidesz orosz-ukrán háború háború hazugság háborútagadás rémhír Orbán Balázs ukrajna választás 2026
