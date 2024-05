Totális háborús pszichózis a Mexikói úton

Így néz ki most a Mexikói út, ezt a politikai kultúrát sikerült 2024-re összehoznia a 14 éve kétharmaddal kormányzó Fidesznek:

A Soros György, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely mellett Magyar Pétert is tényleg minden alap nélkül háborúpártisággal megbélyegezni igyekvő plakátok közelebbről:

Magyar Péter a hétvégén közölte: feljelenti a Fidesz elnökét rágalmazásért. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója erre úgy reagált: „azt, hogy háborúpárti vagy-e, vagy sem, nem Te döntöd el, hanem a finanszírozóid és a futtatóid. S az a rossz hírem van számodra, hogy ők bizony mind háborúpártiak. Nem kicsit, nagyon. És bizony nem a menő napszemüveged miatt támogatnak Téged sem (ne haragudj, ha ezzel fájdalmat okozok), hanem azért, hogy végrehajtsd majd a parancsaikat. Úgyhogy tök mindegy, hogy mit mondasz, Te is háborúpárti leszel, illetve már most is az vagy.”

Amikor hat éve azon nevettünk, hogy a fideszesek fel vannak háborodva azon, hogy az ellenzék be akar jutni a parlamentbe (sőt adott esetben már attól is kivannak, ha valaki kihívja a jelöltjüket), nem gondoltuk volna, hogy a valóság utol fogja érni a paródiát:

Nem lehetünk már messze attól, hogy felülmúljuk minden idők egyik legbotrányosabb kampányvideóját, Lyndon B. Johnson 1964-ben egyetlen alkalommal levetített reklámját, amiben egy kislányt pusztít el egy atombomba:

Bár bizonyos szempontból a Bébi Gyurcsány keményebb: