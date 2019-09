A gyászkoporsó ellenzéktől berosszult a csövesbánat Fidesz

A magyar politikai mezőnyben általában is illik sajnálni a fideszeseket, amiért egy évtizede iszonyú ellenszélben kell kétharmaddal kormányozniuk, és még mindig nem áll minden egyes újság technikailag is Orbán Viktor tulajdonában.

Bár év elején Novák Katalin még azt mondta, „nehéz lehet azoknak, akik valamiért nem tudják támogatni a kormánypártokat”, a fideszeseknek most már nem kell szerénynek lenniük, nyugodtan bevallhatják, hogy ezúttal ők azok, akik minden eddiginél nehezebb helyzetben vannak, ugyanis az októberi önkormányzati választás előtt már egyértelmű, hogy undorodnak az egésztől.

Persze voltak ennek előjelei: sittes verőemberek akadályoztak meg ellenzéki kezdeményezésű népszavazást, több helyen aktivisták helyett közalkalmazottak kampányoltak a Fidesz mellett, és évek óta nem hajlandók vitázni, de még érintkezni sem senkivel.

Ugyan már tavaly is olyan hallatlan manővereit tárták fel az ellenzéknek, hogy az a képviselőit be szeretné juttatni a Parlamentbe, és kormányra akar kerülni, a fideszesek mostanra eljutottak oda, hogy a nyilvános üzenetekben is érzékeltetik, hogy a hátuk közepére sem kívánják a választást.

A vamzervédő Gulyás Gergely például – miután megfenyegette Budapestet, hogy 1000 milliárdos kormányzati forrástól esik el a város, ha nem a Fidesz jelöltjét hozza ki győztesen – abban bízik, hogy a fideszes jelöltekkel szemben utoljára mernek kiállni ellenzékiek. Tarlós István fideszes főpolgármester-jelölt pedig már végképp nem hajlandó kiállni vitázni, ráadásul – miután megafonba üvöltözött – eltűnt a nagyközönség elől.

A fásultság talán annak is köszönhető, hogy a Fidesznek már rangon aluli ez a „megmérettetés”. Egyrészt úgy alakult, hogy ők összehasonlíthatatlanul több pénzből és erőforrásból gazdálkodhatnak, miközben náluk szerencsére a rendőrség és az Állami Számvevőszék mindig mindent rendben talál, és az ellenzék sok helyen valahogy nem nagyon kampányolhat. Másrészt az ellenzékben mindenki teljesen alkalmatlan, a főpolgármester-jelöltjük szemüveges, ráadásul cirkuszi plakátokon szerepel Berki Krisztián, a fideszes média kedvenc főpolgármester-jelöltje mellett.

De miért ekkora snowflake a Fidesz, hogy ilyen csövesbánat lett a gyászkoporsó ellenzék miatt?

Gif: Kiss Bence

Ez nem világos, viszont van megoldás:

ahogy a polgári-konzervatív oldal kedvenc életvezetési tanácsadója, Jordan B. Peterson írta, csak ki kellene húzniuk magukat, és rendet kellene tenniük a szobájukban, mint egy homár.

A Fidesz-KDNP a kétharmad birtokában már többször is átalakította a választási rendszert, hogy az a lehető legjobban kedvezzen neki. A kétharmad most is megvan, ha ennyire nem tetszik a rendszer, a rinyálás helyett egyszerűen csak el kellene törölniük a választást, és kinevezni központilag a településvezetőket. Az önkormányzatoktól már így is elvették a hatásköreik jó részét a szuverenista centralizmus jegyében.

Csak 1 5let. Legalább nem kellene annyi közpénzt és állami erőforrást elégetni a kampányra. Az EU legszuverénebb országában ennyit simán megtehetne Európa erős embere. Csak ne legyenek már ennyire rosszkedvűek!