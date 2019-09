A Választási Bizottság szerint nem gond, hogy Gulyás Gergely azt mondta, ha Karácsony lesz a főpolgármester, Budapest nem kap fejlesztési pénzt

Elutasította a Nemzeti Választási Bizottság Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt kifogását, amiben az ellen emelt szót, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szeptember 12-én sajtótájékoztatóján azt mondta, ha Karácsony nyer a választáson, érvényét veszti a kormány és a főváros között megkötött, 1000 milliárd forintnyi fejlesztési forrásról szóló megállapodás. Karácsonyék szerint Gulyás ezzel a kijelentésével a jelöltek közti esélyegyenlőséget sértve beavatkozott a kampányba. Karácsonyék szerint Gulyás ezzel kampánytevékenységet folytatott, Tarlósnak adva előnyt.

A kifogást 8:5 szavazati aránnyal elutasította a bizottság. A helyszínen lévő Czinkóczi Sándor szerint Dr. Rádi Péter elnök azzal érvelt az elutasítás mellett, hogy Gulyás Gergely miniszteri feladatkörébe tartozik az is, hogy együtt kell működnie az aktuális főpolgármesterrel, és a nyilatkozatát is ennek szellemében tette, arról beszélt, milyen lesz ez az együttműködés. Márpedig, ha az együttműködés törvényben előírt miniszteri feladata, akkor amikor erről az együttműködésről beszél, biztosan nem folytathat kampánytevékenységet, hiszen az nemhogy nem feladata, de tilos is. Rádi szerint tehát lényegében Gulyás jogszabályba foglalt kötelessége volt, hogy tájékoztassa az embereket arról, hogy nem lesz pénz, ha Karácsony lesz a főpolgármester.

Dr. Litresits András, az MSZP delegáltja támadta ezt az érvelést, azt mondta, az egészen biztosan nincsen benne semmilyen törvényben, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszternek főpolgármester-jelölteket kell minősítgetnie. De hiába hoztak fel az ellenzéki delegáltak ezen kívül más érveket is Karácsonyék kifogása mellett, az NVB többsége leszavazta a beadványt.