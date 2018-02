Ezekkel a mocskos, sötét manőverekkel döntené romba Magyarországot minden idők leggonoszabb ellenzéke

Az nyilván mindenkinek feltűnt, hogy a világ safe space-élharcosai, a bárhonnan bármikor vita nélküli kivonulásra kész Fidesz-KDNP politikusai a toloncmédiájukkal készek a leglégbőlkapottabb hazugságokkal vádolni az ellenzéki vezetőket, például Vona Gábort azzal, hogy egyszerre homoszexuális és muszlim vagy Szél Bernadettet azzal, hogy mivel 16 évesen ösztöndíjjal járt Amerikában, ezért Soros György embere.



Illusztráció: vagy mégsem? :O

Ezekhez képest sokszor már meg sem üti az emberek ingerküszöbét, hogy a kormány már olyan mérhetetlenül gonosz, piszkos, sötét trükköket is az ellenzék szemére vet, amik normális demokratikus köztársaságokban teljesen elfogadhatatlanok, példa nélküliek, a demokráciával szöges ellentétben álló bűncselekmények. Ezekből a súlyos vádakból mutatjuk be a legsúlyosabbakat.



Az ellenzék védi a civil szervezeteket

Németh Szilárd ezt a Jobbikról mondta. „Pénzek mozognak”, ellenzéki politikusok Magyarországon és külföldön is védik a Soros-szervezeteket – említette később példaként Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója, amikor arról magyarázott, hogy az egész ellenzék veszélyt jelent Magyarországra. Hogy itt mi a botrány? Minden! Hiszen a világ egyik pártjában sem „mozognak pénzek”, és nem láttunk még olyan, épeszű ellenzéki pártot, ami felszólalna, amikor a hatalom politikai okokból civil szervezeteket vegzál.



Az ellenzék együtt állt ki egy valószínűleg alkotmánysértő törvény ellen

Németh Szilárd a Jobbikról mesélte ezt felháborodva: az ellenzéki pártoknak volt pofájuk az egyértelműen rájuk szabott, szinte biztosan alkotmánysértő plakáttörvény és az egyik legjobb magyar egyetem ellehetetlenítéséről szóló törvény ellen együtt fellépni. Demokráciában ilyenről szó sem lehet!

Az ellenzék belpolitikai témává tett egy fontos témát

Galló Béla, a köztévében és Lánczi Tamás blogján is Orbán mellett kampányoló politológus aktivista mondta, hogy a migrációt „nem lehet belpolitikai és kampánytémává tenni”. Azt a migrációt, amit a kormány tett belpolitikai témává, és ami már harmadik éve szinte az egyetlen témája. Miféle dolog az, hogy egy parlamentáris demokráciában az ellenzék fontos belpolitikai témájává válik az, ami mindenkit nagyon érint? Egy normális országban egyszerűen nem lehet politikai ügyet csinálni az embereket érintő kérdésekből!



Ellenzéki pártok vezetői összefutottak egy konferencián

Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető elhűlve magyarázott a TV2-ben, miután kitört a világbotrány: a Jobbik és az LMP elnöke is több mint száz ember jelenlétében meghallgatta Vértes András, Mellár Tamás és Csath Magdolna közgazdászok előadásait. Tehát két parlamenti párt elnöke is ott volt egy közéleti rendezvényen… Ilyen antidemokratikus húzásra Kínától nyugatra az elmúlt 10 ezer évben még nem volt példa!

Az ellenzék kampányol, be akar jutni a Parlamentbe

Hallatlan. 2018-ban egy normális országban ezt megtehetik egy demokratikus választáson?! Az utolsó kapcsolja le a paksi atomerőművet!

Az ellenzék meg akarja szerezni a hatalmat

Ez talán még annál is súlyosabb, hogy az ellenzék be akar jutni a Parlamentbe: az ellenzék arról egyeztetett, hogy ki legyen a miniszterelnök-jelöltje, ugyanis – és most tessék megkapaszkodni egy jó erős kerítésben: – még csak nem is titkolják azt a céljukat, hogy kormányra akarnak kerülni. Így már remélem mindenki számára érthető, a Fidesz-KNDP miért tart nemzetbiztonsági kockázatnak mindenkit, aki nem ő.