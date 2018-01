Hisztizik a Fidesz

Heló, az megvan, hogy lassan 8 éve szinte totális hatalommal irányítja a Fidesz ezt az országot? Az megvan, hogy akármi jut is Orbán Viktor eszébe, azt a fideszes hatalmi gépezet simán lenyomja a magyar emberek torkán? Így volt ez a vasárnapi boltbezárással is, amit tényleg SENKI nem akart ebben az országban, a támogatói is csak úgy támogatták, hogy nekik végül is mindegy.

Mégis lett vasárnapi boltzár.

Lett trafikmutyi, lett új választási törvény, lesz atomerőmű-építés a Roszatommal, lesz kínai gyorsvasút, több tízmilliárd forint közpénz megy propagandára, épülnek a stadionok, és szinte minden úgy történik, ahogyan a Fidesz vezetése akarja.

Ehhez képest csütörtökön a nemzetbiztonsági bizottság ülésén mégis a fideszesek viselkedtek sértődött, hisztiző kisgyerekként. A bizottság fideszes és KDNP-s tagjai Németh Szilárd Fidesz-alelnök vezetésével egyszerűen kivonultak a parlament legfontosabb bizottságának üléséről, mert nem akartak Sorosról beszélni, ha Szél Bernadett is a teremben van.

Ezt ízlelgessük kicsit: a fideszesek kivonulnak egy olyan bizottságból, ahol az övéké a többség, csak mert benn ül egy ember, aki nekik nem szimpatikus.

Fotó: Botos Tamás

Mindezt az a párt csinálja, amelyik évek óta arról beszél, hogy a nyugati liberálisok milyen bénák, mert nem akarnak vitatkozni, csak hisztiznek, bezzeg a Fidesz és a magyar kormány bizony szembeszáll a politikai korrektséggel, és kíméletlenül kimondja az igazságot. Ez a párt csütörtökön arra sem volt hajlandó, hogy észérvekkel vitába szálljon Szél Bernadettel, és megindokolja miért tartják nemzetbiztonsági kockázatnak a képviselő jelenlétét.



Szél jelenléte természetesen nem nemzetbiztonsági kockázat, ezt az Alkotmányvédelmi Hivatalnak kell eldöntenie, akik át is világították a képviselőt, és nem találtak kockázatot. De ez Németh Szilárdnak nem elég, ő még a saját kormánya által irányított hivatalnál is jobban tudja, ki nemzetbiztonsági kockázat és ki nem az, és ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy ő akarja, inkább duzzogva visszamegy az irodájába, szabotálva ezzel a parlament legjelentősebb bizottságának munkáját.

Az már az olimpiai pályázat hirtelen visszavonásakor is kiderült, hogy a Fidesz és a kormány már nem is akar érdemben vitatkozni senkivel, tulajdonképpen képtelenné váltak arra, hogy észérvekkel megindokolják, mit miért csinálnak, és megvédjék az álláspontjukat olyan kérdésekkel szemben is, amit nem ők tesznek fel saját maguknak.

Mikor a Fidesz legutóbb kivonulgatott a parlamentből, azt azért tették, mert azt gondolták, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az őszödi beszéd után vállalhatatlanná vált. Abban az időben a Fidesz ellenzékben volt, a kivonulásuk nem veszélyeztette a parlamenti munkát, hiszen nem tette működésképtelenné az Országgyűlést. A kivonulásnak üzenetértéke volt, és ezzel az üzenettel sokan egyet is értettek akkoriban.

Amit viszont most csinálnak, az a magyar demokrácia történetében példátlan.

Soha nem volt még olyan, hogy a parlamenti többség szabotálja a parlamenti munkát azért, mert a dolgok nem 100, hanem csak 98 százalékban alakulnak úgy, ahogyan ők akarják.

De itt tart most a Fidesz, itt tart most Magyarország.