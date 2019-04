Miközben Orbánék a nemzeti szuverenitást védik, folyton beleszólnak más országok belügyeibe

Orbán Viktor évek óta arról beszél, hogy Európa rossz célokra koncentrálja az erőit, kudarcot vallott a tervei megvalósításában, és a nemzetek fölötti Európa utópiájának rabszolgája lett, ehelyett az EU tagállamainak szuverenitását kellene erősíteni.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

De miközben a magyar kormány folyamatosan számon kéri, ha külföldről kioktatják Magyarországot, Orbánék ugyanezt teszik, sőt, konkrétan be is avatkoznak ott, ahol tudnak. (És most nem arról van szó, hogy szomszédos országokban, magyarok lakta területeken milliárdokat költ az állam focira és vallásos könnyűzenére.)

Majd mi megmondjuk a franciáknak, mit csináljanak

Miután kigyulladt a Notre-Dame, a fideszes képviselők és a kormánymédia azonnal elkezdett megágyazni az összeesküvés-elméleteknek. Bár ez a francia állam belügye, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes egyből arról magyarázott, hogy a tűzben vastagon benne van Macron egyházellenes politikája, hiszen miközben templomokat államosítottak, pénzt a felújításokra már nem adott eleget, innen pedig egyenes út vezetett a katedrális felgyulladásához, ami szimbolikus.

Két éve Németh Szilárd azt írta, „Franciaország a jakobinus kormányzás és az önfeladás útján halad”, miután egy francia bíróság egy II. Szent János Pál pápáról készült ploërmeli szobor keresztjét – az egyház és az állam szétválasztásáról rendelkező 1905. évi törvényre hivatkozva – törvényellenesnek nevezte, és lebontásra ítélte. Szijjártó akkor közölte, hogy a magyar kormány állja a költségeket, ha a keresztet Magyarországra szállítják, mert Európa jövője szempontjából elképesztően káros minden döntés, ami a kereszténység visszaszorítására irányul, és keresztény szimbólumok eltávolítását rendeli el. A kereszt végül a helyén maradt.

Majd mi eldöntjük, mi legyen a brit Lidl joghurtos dobozán

2017 decemberén Németh Szilárd kőkeresztet állított egy csepeli Lidl előtt, miután megtudta, hogy Angliában a Lidl eltüntette a keresztet a görögjoghurtos dobozuk csomagolásáról.

Mi akarjuk megoldani az olaszok problémáját

Miközben a kormány mindig az európai határok védelmét sürgeti, de a Frontex ellen folyton felszólal, Orbán tavaly arról beszélt, hogy segítünk az olaszoknak visszavinni Afrikába a bevándorlókat (hogy hogyan, az azóta sem derült ki).

Habonying Szlovéniában

Tavaly Habony Árpád az üzlettársán, Schatz Péteren keresztül tévétársaságot és újságot is vásárolt Szlovéniában, hogy a magyar kormányzati kommunikációval támogassa Orbán szövetségesét, a Szlovén Demokrata Pártot vezető Janez Janšát. Az álhírgyártást és migránsozást több civil szervezet is megelégelte, és kampányt indított a médiumok ellen. Orbán Viktor a választás előtt személyesen is kiállt a volt miniszterelnök mellett a párt kampányrendezvényén.

Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője (b), Hristijan Mickoski, a konzervatív macedón VMRO-SPMNE párt vezetője (b2), Janez Jansa, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnöke (j3) és Orbán Viktor miniszterelnök (j2) az SDS kampányrendezvényén Celjén, a Golovec csarnokban 2018. május 11-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Habonying Európában

Habony azóta Londonban megalapította a V4NA nemzetközi hírügynökséget, ami több szálon kötődik a magyar államhoz, és természetesen migránsellenes tartalmakat készítve próbálja exportálni az orbánizmust. (Bár nem megfelelő médiumoknak állítólag nem könnyű előfizetni rá.)

Beavatkozás a macedón igazságszolgáltatásba

Tavaly Magyarország soron kívül adott menedékjogot a volt macedón kormányfőnek, akit korrupcióért ítéltek börtönre. A magyar kormány először azt állította, nem segített kijutni Macedóniából Nikola Gruevszkinek, de valószínűleg igen, mert Gruevszki a szökése előtt többször találkozhatott magyar diplomatákkal egy szkopjei hotelben. Gruevszkinek más menekültekkel szemben nem a szerb határon lévő tranzitzónában kellett kivárnia a menekültügyi eljárása végét.

Orbán a Parlamentben fogadja Gruevszkit 2015. november 20-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Anadolu Agency

A kormány szerint Gruevszkit a Soros György befolyása alatt álló macedón kormány üldözi, és a rossz macedón börtönviszonyok miatt sem lehet hazájába visszaküldeni (ami korábban nem volt probléma). A macedón kormány hiába kérte a kiadatást. A macedóniai belügyekbe való beavatkozás miatt az Európai Parlament baloldali és zöldpárti javaslatra a jelentésébe betett egy mondatot, amivel felszólította Magyarországot, hogy adja ki a törvényesen elítélt Gruevszkit.

Még Gruevszki menekülése előtt Orbán támogató videoüzenetét is levetítették egy macedóniai tüntetésen, amin a bukott Gruevszki hívei követeltek előrehozott választást.

Kiállás a barátaink mellett

A múlt héten Szijjártó Péter külügyminiszter szerbül beszélve állt ki Aleksandar Vučić mellett, a szerb elnököt támogató belgrádi nagytüntetésen.

Fotó: Botár Gergely/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI/MTVA

Pedig fordított esetben sokkal kevesebb is elég volt Szijjártónak, hogy szánalmasnak nevezze a horvát kormányfőt, bizarrnak és elfogadhatatlannak minősítse az ENSZ-főtitkár nyilatkozatát, hazugozza a román miniszterelnököt, támadja a német alkancellárt és hazugságkampánnyal vádolja az osztrák kancellárt, miközben bekéreti az osztrák, a román, a svéd és a francia nagyköveteket.

Eközben a kormánytagok egy szót sem szólnak akkor, amikor olyan, nem EU- és NATO-tagországokban, mint Kazahsztán, Türkmenisztán vagy Szaúd-Arábia tombol a korrupció és rengeteg az emberijog-sértés, vagy amikor beavatkoznak más országok belpolitikájába, ahogy azt Oroszország és Törökország teszi az EU-ban.