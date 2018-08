Orbán: Segítünk az olaszoknak visszavinni Afrikába a bevándorlókat

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Milánóban azt ígérte az olasz belügyminiszternek, hogy Magyarország úgy tud segíteni menekültügyben, hogy támogatást ad az ott lévő bevándorlók visszaszállítására, Afrikába.

Hogy ez pontosan milyen formában történne, arról nem volt szó, hiszen az olasz kormány nagyobbik pártja (5 Csillag Mozgalom) álláspontja szerint a találkozó nem hivatalos kormányközi egyeztetés volt, és olasz részről Matteo Salvini inkább a Liga nevű, kisebbik koalíciós párt elnökeként vett részt rajta.

Amikor Orbánt erről kérdezték a találkozó után, akkor óvatosan megkerülte a választ. Méltatta az olasz nép nagyságát és Olaszország erejét, majd közölte, hogy a magyarok azzal működnek együtt, akiket az olaszok megválasztottak.

Amikor pedig Salvinit arról kérdezték, hogy hova akarják visszavinni a menekülteket, hiszen Líbia, ahonnan érkeztek, nem hajlandó fogadni őket, akkor azt mondta, hogy majd megállapodást köt más afrikai és ázsiai országokkal erről.

Úgyhogy a nagy visszaszállítási terv végső soron az ismeretlen jövőbe tolódott ki. Ezzel a visszaszállítási tervvel sikerült megkerülniük azt a problémát is, hogy az olasz kormány alapvetően a kvótarendszer kötelezővé tételével akarja megoldani a menekültkérdést, de ezt Magyarország a lehető leghatározottabban ellenzi. Így a két kormány az Európai Tanácsban elvben pont ellentétes oldalon áll.

Orbán Viktor másik megoldásként arról beszélt még, hogy szerinte Salvini be fogja bizonyítani, hogy a tengeren is meg lehet állítani a bevándorlást, ahogy ő ezt a kerítéssel a szárazföldön megtette. Orbán emlékeztetett, hogy mindenki azt mondta, ez jogilag és fizikailag is lehetetlen. Szerinte viszont a tengeren is lehetséges, és ezt az általa hősnek nevezett Salvini be is fogja bizonyítani majd.

Átrajzolnák az európai pártrendszert, de csak az EP-választás után

A két vezető keddi találkozójának - ahogy azt előzetesünkben is írtuk - a másik tétje az volt, hogy a Fidesz csatlakozik-e Salvini kezdeményezéséhez, miszerint Ligák Ligája néven új európai pártszövetség alakulna a májusi EP-választásra. Ehhez a Fidesznek el kellene hagynia az Európai Néppártot (EPP).

Erre elég világos választ adtak. Salvini azt mondta, hogy ő nem akarja ilyen döntéshelyzet elé állítani Orbánt. Orbán pedig azt, hogy a lehetséges európai szövetségi rendszerekről majd az EP-választás után kell dönteni. Vagyis a kampányt még mindenképpen más színekben csinálják végig, de utána már lehetséges a rendszer átszabása.

Orbán szerint ugyanis Emmanuel Macron francia elnök arra készül, hogy összefogja a "migárciót támogató" pártokat, és akkor majd ezzel a tömbbel szemben kell egy másik tömböt létrehozni. Orbán szerint a legjobb az volna, ha ez a másik tömb az EPP-ből épülne ki. Salvini is erre utalt, amikor arról beszélt, hogy "a centrumba kellene behozni az értékeinket".

Vagyis a két politikus leginkább azt szeretné, ha a néppártot jobbra fordíthatnák, és akiknek ez nem tetszik, azok menjenek át a liberálisok és szocialisták esetleges egyesüléséből létrejövő Macron-féle másik pártba.

Hogy ez az új felosztás tényleg létrejöhet-e, az persze sok más európai párttól is függ, és a májusi választás végeredményétől is.

Egyelőre sem Macron, sem mások nem hangoztattak nyíltan ilyen terveket, ahogy az EPP-n belül is inkább arról megy a vita, hogy kizárják-e a Fideszt.