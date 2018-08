Orbán a hősének nevezte Salvinit

Kedd délután találkozik egymással Orbán Viktor magyar miniszterelnök, és Matteo Salvini belügyminiszter. A milánói találkozó előtt, miközben Orbán elhagyta az éttermet, ahol ebédelt, arról beszélt újságíróknak, hogy Salvini az első mediterrán politikus, aki meg akarja állítani a migránsokat, és ebben Magyarország támogatja.

Majd azt mondta Salviniről, hogy "ő az én hősöm, sorstársam is, nagyon kíváncsi vagyok az ő személyiségére, nagy tisztelője vagyok és van néhány tapasztalatom, amit meg tudok vele osztani".

A magyar-olasz kapcsolatokkal kapcsolatban a kormányfő azt mondta, a gazdasági és biztonságpolitikai kapcsolatok jók, de az előző kormányokkal való együttműködés nagyon rossz volt, mert állandóan sértegették a magyarokat.

Orbán Viktor szerint Magyarországot azért támadják, mert bebizonyította, hogy a határokat meg lehet védeni, eközben pedig Brüsszel azt mondta, nem lehet a migránsokat megállítani, ezért be kell őket engedni. Matteo Salvini küldetése, hogy bebizonyítsa, nem csak szárazföldön, de a tengeren is meg lehet állítani a bevándorlókat. Ebben Magyarország támogatja, és azt fogja javasolni az olasz belügyminiszternek, hogy tartson ki, mert gyalázzák az embert és borzalmas dolgokat mondanak róla, de ha kitart, akkor be lehet bizonyítani, hogy meg lehet védeni a határokat.

Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Orbán beszélt arról is, hogy Brüsszel, illetve a németek, franciák, spanyolok politikája arról szól, hogy jobban menedzseljék a migrációt. A V4-ek viszont nem jobban menedzselni, hanem megállítani szeretnék azt.

A már Európában lévő migránsokkal nem az a feladat, hogy szétosszák, hanem az, hogy hazavigyék őket - jelentette ki, hozzátéve: ha szétosztják őket, az azt jelenti, hogy győztek az embercsempészek, és újabb hullámokban érkeznek majd bevándorlók. Csak úgy lehet őket megmenteni a vízbe fulladástól, ha meggyőzik őket, hogy el se induljanak. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha bizonyítékát adják annak, hogy nem tudnak Európába bejutni.

A Repubblica beszámolója szerint Orbán amúgy a találkozó előtt kikérte barátja, Silvio Berlusconi véleményét és jóváhagyását, és Berlusconi támogatta a találkozójukat.

Ez utóbbi pont azonban éppen az, ahol gyökeresen mást gondol az olasz kormány, mint a magyar, hiszen Olaszország épp az Európába érkezettek elosztását, azaz a magyar kormány által elfogadhatatlannak tartott kvótarendszert akarják keresztülvinni.

Arról, hogy Orbán és Salvini hangoztatott érdekeik hogyan és miért összeegyeztethetetlenek, kedd délelőtt részletesen is írtunk. A találkozó kedd késő délután zajlik majd, mihelyst bármilyen információ kiderül az ott elhangzottakról, természetesen beszámolunk róla.