Sikertelen lejáratások, elmaradt válaszok

Lejáratás

Rosszkedvű fideszes újságírókhoz nyomán Ács Dániel is azon töprengett, miért nem fognak Magyar Péteren a Fidesz karaktergyilkos kampányai, miközben Vona Gábort, Donáth Annát és Márki-Zay Pétert például hibátlanul semmisítette meg a propaganda gépezet. Magyar az eddig megszokotthoz képest egészen más módszerekkel reagál a támadásokra.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Válaszok

Válaszokat vár az apa, aki a lányát és a gyermekei édesanyját vesztette el a nyergesi ralibalesetben. Aradi Gergely a tragédia évfordulója körül érezte magát először felkészültnek arra, hogy elkezdjen foglalkozni a baleset körülményeivel. Sok mindent nem ért, a fő célja az, hogy ne járjon úgy senki, ahogy ő, ne veszítse el a családját csak azért, mert kimennek egy raliversenyre – interjúztunk.

Tüntetés

Ismét volt hídfoglalás, bár most már elég kevesen voltak, és mivel a rendőrség nem engedélyezte a tüntetést a hídon, gyorsan le is terelték a tüntetőket. Az is kiderült, hogy az Elment az Öszöd című film rendezője által bejelentett ellentüntetés csak hecc volt. A tüntetéseket szervező független képviselő, Hadházy Ákos arról írt, hogy a május 1-jére tervezett tüntetést a rendőrség nem engedélyezi az Erzsébet hídon, csak a Kossuth téren.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Pápai temetés

Április 26-án lesz Ferenc pápa temetése. A rendhagyó temetésen ott lesz Donald Trump, magyar részről egyelőre Sulyok Tamás és Magyar Péter jelentkezett be, de Volodimir Zelenszkij is tiszteletét teszi a koporsónál. A temetés napja nemzeti gyásznap lesz Magyarországon. Hogy ez mit jelent? Többek között az iskolákban méltó módon meg kell emlékezni, a középületekben egy csomó mindent intézni kell a zászlókkal és akár még a nyilvános szórakozóhelyeken való zen- és műsorszolgáltatást is korlátozhatják.

photo_camera Sulyok Tamás és Ferenc pápa 2024 áprilisában Fotó: DIVISIONE PRODUZIONE FOTOGRAFICA/AFP

Amerika

India is beszáll a kereskedelmi háborúba Kínával szemben, ideiglenes vámot vetett ki az olcsó kínai acélimportra. Akár 3521%-os vámot is kivethet az Egyesült Államok a délkelet-ázsiai napelemekre. Hároméves mélypontján a dollár, Trump miatt menekítik a pénzüket a befektetők.

photo_camera Donald Trump Fotó: SAUL LOEB/AFP

George Clooney az igazságot próbálja elmondani, és nem tartja feladatának, hogy örömet szerezzen az Egyesült Államok elnökére. Al Gore volt amerikai alelnök az egykori német nácikhoz hasonlította Trump kormányát. Miközben vacsorázott, ellopták a testőrök által védett amerikai belbiztonsági minisztertől a kézitáskáját. Most már tudjuk, melyik Trump-festményt ajándékozta Trumpnak Vlagyimir Putyin.

Moszkvai Trump-toronnyal kedveskednének az oroszok az amerikai elnöknek.

Orosz-ukrán

Újabb részletek derültek ki arról, hogy mit javasol majd az amerikai küldöttség az ukránoknak a háború lezárását illetőleg: például azt, hogy Ukrajna és Európa is ismerje el a Krímet Oroszország részeként. Zelenszkij azt mondta, hogy alkotmányellenes lenne Ukrajna részéről, ha de jure elismernék a Krímet orosz területnek. Közben Vlagyimir Putyin évek óta először arról beszélt, hogy nyitott a kétoldalú tárgyalásokra Ukrajnával.

Orosz fegyverraktárak robbantak fel Moszkva közelében, több települést evakuáltak.

photo_camera Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Itthon történt

Orbán a Karmelitában fogadta a korábban náci ügyészt éltető osztrák házelnököt. Jogerősen bűnösnek találták Czeglédy Csabát az Ördög ügyvédje-ügyben. 450 magyar ember már nagyon megbánta, hogy ivott húsvétkor, közülük 258-an még annál is jobban. Meghalt Garami József, a labdarugó válogatott volt szövetségi kapitánya. Az Interpol nem hajlandó körözni a Magyarországra menekült Marcin Romanowskit, de nem mondja meg, hogy miért. Vaszily Miklós lett a TV2 Média Csoport új vezérigazgatója.

photo_camera Walter Rosenkranz és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Kultúra

A hosszú hétvége alatt jelent meg interjúnk Mészáros Máté színésszel, írtunk kritikát Ungár Péter verseskötetéről, jelentettünk meg esszét Olga Tokarczuk esszékötetéről, dühöngtünk Arisztotelésszel közösen a Minecraft filmen, és beszélgettünk a londoni magyar performerrel, aki addig nem tervez mosolyogni, amíg Trump az elnök.