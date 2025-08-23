Mindenki azt gondolta, ide nem fognak lőni – helyszíni riport a megtámadott Munkácsról
- Fiatalok csoportosan, házaspárok, családok gyerekekkel – Munkácson csütörtökön a város lakói a Flex gyártelepéhez zarándokoltak, hogy a saját szemükkel lássák, amit eddig az otthonuk közelében soha.
- Először csapódtak rakéták egy kárpátaljai város területére az orosz invázió kezdete óta a háború során.
- Több száz embernek kellett kimenekülnie az amerikai Flex vállalat gyárából, 23-an megsérültek.
- Munkácson jártunk a döbbenet óráiban.