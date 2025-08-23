Forrás

Mindenki azt gondolta, ide nem fognak lőni – helyszíni riport a megtámadott Munkácsról

video
  • Fiatalok csoportosan, házaspárok, családok gyerekekkel – Munkácson csütörtökön a város lakói a Flex gyártelepéhez zarándokoltak, hogy a saját szemükkel lássák, amit eddig az otthonuk közelében soha.
  • Először csapódtak rakéták egy kárpátaljai város területére az orosz invázió kezdete óta a háború során.
  • Több száz embernek kellett kimenekülnie az amerikai Flex vállalat gyárából, 23-an megsérültek.
  • Munkácson jártunk a döbbenet óráiban.
orosz-ukrán háború video orosz-ukrán háború 444 video rakétatámadás flex munkács háború ukrajna kárpátalja kalibr