Az orosz állami média olyan ukránellenes karácsonyi videót készített, hogy csoda, hogy nem a Fidesz találta ki

Az RT nevű orosz állami propagandacsatorna angol verzióján fut ez a mesterséges intelligenciával generált karácsonyi videó:
A videó olyan ukrán- és EU-ellenes, hogy csoda, hogy nem a Fidesz találta ki:
„Tartogassátok a vakhitet a Mikulásra, kedves európaiak” – olvasható a videó végén.
A Fidesz-közeli Nemzeti Ellenállás Mozgalom videójában Magyar Péter a grincs, de igazából érthetetlen, hogyan hagyhatta ki a kormánypárti propaganda, hogy ilyen módon is alázza a megtámadott szomszédos ország elnökét, akire a teljes körű invázió elején az orosz különleges erők Kijevben vadásztak, és akit sikerült már rakétákról álmodozó csecsemőként is gúnyolni.
Az orosz állami média egyébként már 2022-ben is azt ígérte, hogy 2023-ban karácsonykor a kabátban didergő család megeszi a hörcsögöt, annyira nincs pénze. (via Telex)
Kiváló ütemérzékkel azután dolgoztatták meg a mesterséges intelligenciát, hogy az oroszok egy ukrán óvodát támadtak meg, és Zelenszkij a kisgyerekeket mentő ukrán katonákról posztolt.
Miközben az energiaárak részben az orosz kormány döntései miatt emelkednek több mint egy éve.