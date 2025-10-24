A csecsemőként ábrázolt, rakétákról álmodó Zelenszkij képével elérte eddigi mélypontját a kormánypropaganda

POLITIKA
A Magyar Pétert láncos kutyaként ábrázoló képsorozat után újabb összehangolt AI-akciót hajtottak végre a megyei lapoknál, az összes kiadvány Facebook-oldalán megjelent ugyanaz a tartalmú kép: Volodomir Zelenszkij és Ursula von der Leyen ül egy katonai teherautón. A háttér néhol változik, ahogy a kísérőszövegben is vannak eltérések, de mutatunk egy példát:

Az egyenkép egyik változata
Fotó: Bama.hu

Ehhez a képhez egyik oldalon sem kötöttek cikket. Öt megyei lap ennél is tovább ment: a Kisalföld, a Feol (Fejér megyei hírportál), a Kemma (Komárom-Esztergom megyei hírportál), a Vaol (Vas megyei hírportál) és a Veol (Veszprém megyei hírportál) oldalán kitettek egy AI-generálta képet, amely az ukrán elnököt rakétákról álmodó kisgyerekként ábrázolja. Volt, ahol a bizottság elnökét az anyjaként ábrázolták. A körítés itt is változott.

Fotó: Kisalföld.hu
Fotó: Veol.hu

Ezekhez a képekhez a Magyar Nemzet cikkét osztották meg a kommentek közt arról, hogy Zelenszkij részt vett az uniós csúcson (Orbánnal nem találkozott, mert akkor a miniszterelnök még Budapesten volt), ahol szóba került Ukrajna további támogatása.

A Mediaworkshöz tartozó megyei lapokban egyébként nem sokkal azután ábrázolták Zelenszkijt így, hogy orosz rakétatámadás ért egy ukrán óvodát.

