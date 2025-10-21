Egyszerre jelent meg a megyei lapok Facebook-oldalán a Magyar Pétert láncos kutyaként ábrázoló kép

Orbán Viktor a legrosszabb náci és kommunista propagandát is túlszárnyaló gyűlölet- és dehumanizáló kampányt folytat a valódi kihívói ellen - írta Magyar Péter a Facebookon, miután a kormányzati kommunikációhoz tartozó megyei lapokban ugyanolyan kép jelent meg ugyanabban az időpontban.

A Mediaworks kiadványai apróbb módosításokat eszközöltek a képen (kinek hogy sikerült az AI-vel való munka), de a slankított Orbán Viktor és a láncos kutyaként ábrázolt Magyar Péter mindegyik kötelező tartozéka.

Mutatunk néhány példát:

A Facebookra feltett képeknél semmi nem utal arra, hogy ehhez cikk is tartozna, azt a kommentek közt kell keresni. A cikk Orbán Viktor Facebook-posztjának egyszerű szemléje.

Magyar Péter szerint ezzel a minden részletében hamis fotóval férfiként, apaként, politikusként és emberként akarják megalázni.

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté kedd délelőtt arról posztolt, ő a képet először Magyar Péter Facebook-oldalán látta (holott 17 órával ezelőtt tették ki a megyei lapok). Két kommentje volt ehhez: profilképgyanús, és vau.

A kormányoldal gátlás nélkül használja a mesterséges intelligenciát a kampányban, már a közmédián és Orbán Viktor Facebook-ján is megjelennek AI generált „szereplők”, és a hatalom nem köti a közönség orrára, hogy pontosan milyen technikát használ. Ez elemeztük hétfő reggel: