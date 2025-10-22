Óvodát is támadtak Harkivban az oroszok, egy ember meghalt

Orosz dróntámadás ért egy harkivi óvodát, egy ember életét vesztette – írta az X-en Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Jelenleg hét sebesültet ápolnak, a gyerekeket biztonságban kimentették, és most menedékhelyeken tartózkodnak.

„Egy óvoda elleni dróntámadásra semmilyen körülmények között nincs mentség, és soha nem is lesz” – írta, hozzátéve, hogy ezek a támadásokkal Oroszország „arcul csap” mindenkit, aki a békés rendezés mellett áll ki. „A bűnözőket és a terroristákat csak erőszakkal lehet helyretenni”.

Szerdára virradóra heves orosz drón- és rakétatámadások érték Ukrajnát, a BBC szerint eddig legalább hét ember, köztük két gyermek vesztette életét. Harkiv mellett Kijevben is súlyos károk keletkeztek. Zelenszkij szerint a támadássorozat újabb bizonyítéka annak, hogy Moszkvára nem nehezedik elég nyomás háborújának folytatása miatt. A jelentések szerint legalább 27 ember, köztük gyerekek is megsebesültek.

A támadások órákkal azután történtek, hogy Donald Trump bejelentette, nem akar Putyinnal egy újabb felesleges találkozót, így a közeljövőben nem óhajt vele találkozni. Oroszország eközben arról nyilatkozott, hogy Putyin és Trump csúcstalálkozójának előkészületei továbbra is folytatódnak. Zelenszkij pedig azt nyilatkozta, Trump javaslata, miszerint a harcokat a jelenlegi frontvonalak mentén kellene befagyasztani, jó kompromisszum, bár kételkedik abban, hogy az oroszok ezt támogatnák.