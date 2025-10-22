Trump nem akar „felesleges találkozót” Putyinnal

külföld
Továbbra is az a vita fő pontja, hogy Moszkva elutasítja a harcok beszüntetését a jelenlegi frontvonalak mentén, mondta az amerikai elnök kedden a Fehér Házban, miután arról nyilatkozott: nem akar újabb „felesleges találkozót”.

Az amerikai és orosz békejavaslatok közötti főbb különbségek ezen a héten egyre világosabbá váltak, és úgy tűnik, ez meghiúsította a lehetséges csúcstalálkozót, írja a BBC.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Trump és Putyin legutóbb augusztusban találkozott Alaszkában, ez azonban nem hozott semmilyen kézzelfogható eredményt. A Fehér Ház döntése, miszerint elhalasztják a második találkozót, egy hasonló forgatókönyv elkerülésére tett kísérletként értelmezhető.

Eközben a magyar külügyminiszter értetlenkedik, és arról beszél, hogy amíg nem jön össze a budapesti békecsúcs, addig álhírek és mindenféle nyilatkozatok lesznek majd arról, hogy nem lesz békecsúcs. A CNN-nek adott interjújában is úgy fogalmazott:

„Még nem tűzték ki a dátumot. Tehát nem értem, hogy mit jelent a halasztás, ha még nem tűzték ki a dátumot”.

A találkozó elhalasztásával a kormánymédia sem tudott sokáig mit kezdeni, a fejlemények közlése helyett inkább egy saját narratívát próbáltak meg felépíteni.

A Trump által október 16-án bejelentett budapesti békecsúcs elhalasztásáról előbb névtelen források nyilatkoztak, majd a Fehér Ház is megerősítette kedden este, hogy a közeljövőben nem lesz Trump-Putyin-találkozó, ugyanis „Trump elnöknek a közeljövőben nem áll szándékában találkozni Putyin elnökkel”.

