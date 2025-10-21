Bár a Fehér Ház szerint Trump nem akar a közeljövőben Putyinnal találkozni, a kormánypárti média továbbra is állítja, hogy lesz budapesti békecsúcs

POLITIKA
A Fehér Ház kedd kora este erősítette meg, hogy a közeljövőben nem lesz Trump-Putyin-találkozó, ugyanis „Trump elnöknek a közeljövőben nem áll szándékában találkozni Putyin elnökkel”.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában
Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Bár a hír villámgyorsan bejárta a teljes világsajtót, Magyarországon nem minden lap sietett a közlésével. A kormánypárti médiumok például annyira nem siettek, hogy kedd este 9-ig be sem számoltak a Fehér Ház döntéséről. Helyette saját narratívát kezdtek építeni.

A narratívát Deák Dániel kormánypárti politikai influenszer Facebook-posztjára alapozták. Deák arról írt kedd este 8-kor, hogy forrásai szerint a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, a nyilvánosságban „információs hadviselés zajlik”, az elkövetkezendő napokban pedig friss hivatalos bejelentés is várható. Szerinte a Fehér Ház nyilatkozata „nyilvánosság előtti üzengetés”, az „információs hadviselés” része, amit azért adtak ki az amerikaiak, hogy rávegyék az oroszokat a saját feltételeik elfogadására.

Deák bejegyzésére építve a következő cikkek születtek:

  • Magyar Nemzet: Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megerősítette, hogy Budapesten akarnak találkozni,
  • Origo: Lesz békecsúcs Budapesten, az időpont kapcsán zajlik az információs hadviselés,
  • Mandiner: Lesz Budapesten Trump-Putyin békecsúcs - stratégiai nyugalomra int az elemző.

A hirado.hu viszont különutas stratégiát választott. Este 9-ig nem szemlézték Deák bejegyzését, helyette viszont az alábbi négy korábbi, a Fehér Ház-i nyilatkozat előtt írt cikküket tartották a címlapon. Az sem zavarta őket, hogy az egyik cikk már négynapos.

  • Menczer Tamás megnevezte az egyetlen európai vezetőt, aki ott lesz a békecsúcson (Okt. 21. 15:01),
  • Áttörést hozhat a budapesti csúcstalálkozó Ukrajna volt miniszterelnöke szerint (Okt. 21. 10:19),
  • „Milyen hatalma van az EU-nak, ha egy Magyarországgal sem tud elbánni?” - kifakadt az ukrán parlament alelnöke a Budapestre tervezett találkozó miatt (Okt. 21. 14:59),
  • Donald Trump a budapesti csúcstalálkozóról: Orbán Viktor nagyon jó házigazda lesz (Okt. 17. 21:15)
POLITIKA Egyesült Államok oroszország Donald Trump vlagyimir putyin
